El "superhéroe" yanqui cancelado: Suspendieron la cuenta de Milei en X

Mientras la crisis económica, social, política y ambiental sigue avanzando en la Argentina, Javier Milei decidió una vez más hacer oídos sordos a la realidad del país y seguir construyendo su propia realidad paralela, esta vez, en el mundo virtual: Con un lanzamiento al estilo película de Hollywood, el presidente libertario anunció ayer su cuenta oficial en inglés en la red social X... pero, a las pocas horas, la misma plataforma la dio de baja "por incumplir con las normas".





El anuncio de la cuenta inglesa de Milei se realizó con toda una producción animada que presentaba al mandatario como un superhéroe, una especie de "alter ego" del líder de La Libertad Avanza, a quien se lo mostraba como un “peso pesado" e "influencer mundial”.





Con el correr de los segundos, en el video se pueden ver imágenes del encuentro de Milei con Trump, del "recital" que brindó en el Movistar Arena durante la presentación de su último libro y distintos fragmentos de sus discursos, donde insulta y amenaza a los “zurdos”, a quienes pide derrotar en la batalla cultural.





Nos gobierna un personaje

El teaser animado de la cuenta en inglés del presidente en X estaba relatado por el General Ancap, un personaje creado por el propio Javier Milei en el 2019 para un encuentro de aficionados a los superhéroes, el anime y la cultura pop, al cual el presidente asistió con todo un cosplay representativo de su creación, que venía con una historia propia.





Javier Milei como el "General Ancap" en un encuentro de fanáticos y fanáticas de la cultura pop en el 2019.

“Soy el General Ancap. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de siete kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos, donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida", se presentó Milei en aquel entonces, detrás del antifaz del personaje.





Un plan que salió mal

Según la estrategia del gobierno libertario, el nuevo perfil de Javier Milei en X (ahora suspendido) tenía como objetivo reforzar la comunicación directa con las audiencias fuera de la Argentina, sin mediaciones y con un relato alineado a su agenda ideológica.





La decisión de lanzar dicha cuenta en redes sociales y bajo ese tono comunicacional, se consensuó en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría.





Para la administración libertaria, la comunicación directa en inglés permitía ofrecer una narrativa propia sobre las reformas económicas, el ajuste fiscal y la agenda de desregulación.