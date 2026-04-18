El surrealismo del conurbano se hace arte y desembarca en Ituzaingó

La frase "Argentina, no lo entenderías" dejó de ser un simple meme para convertirse en un verdadero código cultural. Es el resumen perfecto de esa mezcla inigualable de surrealismo, pasión y caos que nos define y que confirma que nuestro país opera bajo una lógica propia; un lugar donde lo trágico y lo cómico conviven en la calle.



¿Un sujeto vestido de Scorpion de Mortal Kombat preparando un mate? ¿Un repartidor de delivery haciendo equilibrio en la moto con un colchón de dos plazas? ¿Alguien refrescándose en una pelopincho en medio de la nada? Si, son cosas que pasan en suelo argentino. Y afortunadamente, alguien tuvo la grandiosa idea de capturar esa esencia y pintarla para la posteridad.





Esa persona es Luciano, más conocido en el ambiente artístico y en las redes como Luc Mogni, un talentoso artista plástico oriundo de Avellaneda. Este mismo llega a zona oeste, más específicamente a Ituzaingó, para presentar su muestra "Argentina, no lo entenderías" y compartirla con toda la comunidad.



El trabajo de Mogni se ha convertido en un fenómeno viral por recrear el conurbano profundo en su realidad más cotidiana y absurda. Ha logrado formar una inmensa comunidad virtual; a través de su cuenta de Instagram "Esto es real", sumando más de 113 mil seguidores que disfrutan, comentan y comparten sus creaciones.

La inauguración de la muestra de Mogni: arte, música y cultural local





La gran apertura de la muestra tendrá lugar este sábado 18 de abril, la cual comenzará a partir de las 19:00hs, siendo una propuesta ideal para el fin de semana en Ituzaingó. Además de poder recorrer las obras y buscar en ellas esos guiños tan nuestros, la jornada contará con música en vivo de la mano de "La Guarnición".



Para quienes no puedan asistir al evento inaugural, las puertas del Museo Histórico y de Arte Municipal, ubicado en Olazabal 855, permanecerán abiertas durante más de un mes con esta muestra. Es importante recordar que la visita y la recorrida por esta muestra, la cual estará en exposición hasta el sábado 23 de mayo, es totalmente libre y gratuita.