El "Top 10" del centro de Ituzaingó: Los 5 bares y 5 restaurantes mejor calificados por los vecinos en Google

¿Dónde ir cuando no quieres fallar? Cruzamos los datos de Google Maps con las reseñas más recientes para armar la lista definitiva de los favoritos en el casco céntrico. Se van las cadenas, entran los bodegones y las casonas de autor.



Elegir dónde comer en Ituzaingó ya no es tarea fácil debido a la enorme oferta. Sin embargo, los vecinos han hablado a través de sus reseñas y han dictado sentencia: se valora la comida casera, la abundancia y los lugares con identidad propia.



Basándonos en las estrellas de Google (priorizando aquellos con 4.4 o más) y la consistencia de los comentarios, estos son los ganadores indiscutidos a ambos lados de la estación.

🍽️ LOS 5 MEJORES RESTAURANTES

Desde la pasta de la abuela hasta el bodegón que todos recomiendan.

1.Sushi & Friends

📍Zufriategui 1031 (Lado Norte) La Estrella: ⭐ 5.0 Faltaba una opción de cocina asiática de nivel en el centro, y Sushi & Friends llenó ese vacío. Ubicado estratégicamente, ofrece una experiencia moderna y sofisticada que rompe con lo tradicional del barrio.







El plato: El combinado "Feel" (salmón rosado fresco y langostinos) y sus woks peruanos.

¿Por qué ir? Es la opción ideal si buscas algo más liviano y chic que una parrilla o un bodegón.

2. Bodegón 606

📍 Gral. Miguel Soler 494 (Lado Norte) La Estrella: ⭐ 4.7 La Novedad: Entra directo al primer puesto por aclamación popular. Es el bodegón definitivo del centro. Ubicado a pocas cuadras de la estación, recupera la mística de los clubes de barrio con precios que parecen de otra época y platos que desbordan del plato.





El plato: La milanesa napolitana "para compartir" (que comen 3 o 4) y los ñoquis del 29, que requieren reserva previa por la demanda.

El dato: El ambiente está lleno de guiños nostálgicos, ideal para ir en familia.

3. El Jardín Restó Bar

Juncal 121 (Lado Norte) La Estrella: ⭐ 4.5 Reemplazando a las cadenas de comida rápida, "El Jardín" se consolida como la opción gourmet mejor puntuada. Es un oasis artístico en medio del cemento: se come rodeado de plantas, cuadros y música suave.





El plato: El ojo de bife con papas rústicas y la bondiola braseada.

¿Por qué ir? Ideal para una cena tranquila donde se prioriza la calidad de la materia prima.

4. Memei Bistró

📍 Olazabal 683 Lado Norte La Estrella: ⭐ 4.5 Un híbrido moderno que funciona bien a toda hora. Los vecinos lo eligen por ser un "bodegón chic": comida abundante pero con una presentación impecable y una carta de postres que se lleva todas las fotos.





El plato: Las tortas por porción (la Chocotorta y la Oreo son monumentales) son el cierre obligado de cualquier cena.

5. Ardente

📍 Gral. Mansilla 733 (Lado Norte) La Estrella: ⭐ 4.3 Este rincón italiano sigue firme en el podio. Su éxito radica en la simplicidad: pasta 100% casera, amasada a la vista, con salsas que respetan las recetas originales de Italia.





El plato: Los sorrentinos de ossobuco son la estrella del invierno, y en verano, los fussilis con pesto genovés.

🍺 LOS 5 MEJORES BARES

Rock, patios ocultos y la mejor cerveza tirada.

1. Canela

📍 Los Pozos 61 (Lado Sur) La Estrella: ⭐ 5.0 Defendiendo el honor del Lado Sur, Canela es el refugio de lo artesanal. Lejos del ruido, ofrece almuerzos ligeros y cenas tempranas con un toque hogareño que fideliza a sus clientes. Ideal para merendar y desayunar





El plato: Sus sándwiches de focaccia casera y las tartas del día.

2. Tostado Café Club

📍 Juncal 191 (Lado Norte) La Estrella: ⭐ 4.5 Aunque su nombre remite al café, en Ituzaingó ha logrado imponerse como el bar de moda para el after-office. Su ubicación privilegiada y su estética moderna lo convierten en el favorito para la "previa" o los tragos de tarde-noche.





¿Por qué gana? Tiene la calificación más alta de la categoría. Combina lo mejor de dos mundos: la calidad de un brunch de día y la onda de un bar de cócteles por la noche.

El imperdible: Sus picadas palermitanas y el Aperol Spritz en las mesas de la vereda.

3. Muddy's Beer & Burguer

📍 Mariano Acosta 168, Lado Sur. La Estrella: ⭐ 4.5 El "speakeasy" (bar oculto) de Ituzaingó. Su patio interno sigue siendo el lugar más codiciado para las noches de verano.





¿Por qué gana? Por la consistencia. La hamburguesa siempre es excelente y la cerveza siempre está helada. No falla.

4. Juana Teatro Restobar

📍 Gral. Manuel Belgrano 2149 (ex segunda Rivadavia) La Estrella: ⭐ 4.6 La fusión perfecta entre arte y gastronomía. Ubicado en el sur, ofrece una experiencia completa con shows en vivo y una atención personalizada que destacan todas las reseñas.





Ideal para: Cortar la semana con una picada y un show de stand-up.

5. Life Zoo Café & Bar

📍 Zufriategui 701 (Esq. Las Heras) La Estrella: ⭐ 4.2 Cierra el ranking el lugar más "instagrameable" del centro. Su estética cuidada y sus tragos de autor lo convierten en el favorito para la previa del fin de semana.





El trago: El Gin Tonic de la casa con frutos rojos.

💡 El Veredicto Final

El centro de Ituzaingó ha madurado. Ya no se trata solo de hamburguesas rápidas. La aparición de lugares como Bodegón 606 y El Jardín demuestra que el público local busca experiencias auténticas: comer abundante, rico y en lugares con personalidad.



¿Y vos? ¿Sos del team Bodegón o del team Bar de Rock?