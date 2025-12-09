El Torneo Clausura ya tiene confirmado a sus dos finalistas

Racing y Estudiantes definirán este sábado a las 21 hs en Santiago del Estero, quien se llevará el Campeonato, en un duelo muy picante.



El Torneo Clausura se acerca a las instancias definitorias y la Liga Profesional tiene todo definido para un cierre de 2025 con dos títulos en juego.



Cabe destacar que el ganador, se enfrentará el sábado 20 de dicho mes ante Platense (campeón del Apertura) en el “Trofeo de Campeones”.



La final del Torneo Clausura 2025 tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, a partir de las 21 horas, en un plato muy fuerte que será entre “La Academia” y el “Pincharrata” de La Plata, en un partido que será no apto para cardiacos.

ASI LLEGARON AMBOS EQUIPOS A LA FINAL DEL CAMPEONATO



· Racing: viene de dar un golpe sobre la mesa: el "Bombonerazo". Le ganó 1-0 a Boca en la semifinal con gol de su artillero, Adrián "Maravilla" Martínez.



Anteriormente, en octavos de final derrotó a River por 3 a 2 sobre la hora, y en cuartos, por penales ante Tigre por 4-2, luego de empatar sin goles en los 120 minutos.



· Estudiantes: El "Pincha" llega con la mística copera de siempre, tras ganar nada menos que el Clásico Platense. Derrotó 1-0 a Gimnasia en el Bosque (gol de Tiago Palacios), en un partido cargadísimo de tensión.



Sin embargo, en octavos de final eliminó a Rosario Central por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, y luego, en cuartos de final dejó en el camino a Central Córdoba, en Santiago del Estero por la mínima diferencia.



VENTAS DE ENTRADAS



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer que la venta de entradas estará disponible a partir de hoy para clientes de Naranja X, mientras que para los socios de los clubes será mañana, ambas desde las 18:00.



En caso de existir remanente de las mismas, se les informará a los no socios sobre dicha posibilidad para que puedan presenciar el duelo que se llevará este sábado a partir de las 21:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

El precio de las entradas rondará entre los $50.000 y $150.000 para los hinchas de la Academia, mientras que aquellas para los simpatizantes del ‘Pincha’ lo harán entre $50.000 y $120.000.



Además, el ente regulador informó que para lograr el ingreso a la cancha los espectadores deberán llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para que sean escaneados en los molinetes del recinto, ya que no serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. En la misma línea, no se venderán entradas el día del trascendental duelo en el estadio.



El valor de las entradas para Racing vs. Estudiantes



Racing



· Popular Norte (socios): $50.000

· Popular Norte (no socios): $90.000

· Platea Este (socios): $80.000

· Platea Este (no socios): $120.000

· Platea Oeste Norte (socios): $100.000

· Platea Oeste Norte (no socios): $150.000



Estudiantes



· Popular Sur (socios): $50.000

· Popular Sur (no socios): $90.000

· Platea Oeste Sur (socios): $80.000

· Platea Oeste Sur (no socios): $120.000