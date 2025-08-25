El US Open arrancó con dos duelos argentinos y una derrota

Tomás Etcheverry venció a su compatriota Camilo Ugo Carabelli por 6-3, 6-2 y 6-0 por la primera jornada del US Open, mientras que Mariano Navone batalló hasta el final, pero se quedó eliminado en cinco sets ante el local Marcos Giron.



En la primera jornada del US Open 2025 hubo un duelo argentino y la victoria quedó en manos de Tomás Etcheverry (58° del ranking mundial), quien superó con autoridad a Camilo Ugo Carabelli (43°) por 6-3, 6-2 y 6-0.



El encuentro comenzó con un notable dominio por parte de Tomás quien desde el primer momento estableció las condiciones del juego. Logró un quiebre temprano en el servicio de su rival para tomar una ventaja inicial de 3-0.



A pesar de que Ugo Carabelli (43°) consiguió recuperar uno de los quiebres y mostrar resistencia, Etcheverry volvió a presionar desde la devolución y, con una segunda ruptura a su favor, cerró el primer parcial por 6-3.

El segundo set mantuvo una tónica similar. Si bien los primeros juegos fueron más disputados, el punto de inflexión llegó a partir del quinto game.



Etcheverry capitalizó sus oportunidades y consiguió un quiebre que le permitió adelantarse 3-2. Lejos de conformarse, mantuvo la presión sobre el servicio de Ugo Carabelli, logrando una nueva ruptura en el séptimo juego para estirar la ventaja a 5-2.

Con su saque, no tuvo inconvenientes para sellar la manga por 6-2 y dejar el partido a un solo set de distancia. Para el tercer parcial, la superioridad fue total.



Camilo no encontró las herramientas para contrarrestar el juego de su compatriota, quien se mostró implacable y no cedió ni un solo juego, cerrando el set final con un contundente 6-0.



Por su parte, Mariano Navone hizo un buen partido, pero se quedó con las manos vacías tras caer en cinco sets, ante el estadounidense Marcos Giron, por 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4. Ahora deberá esperar a su rival en la segunda ronda del US Open.



Después de un inicio apabullante del estadounidense, el tenista de 9 de Julio dejó atrás lo sucedido y comenzó de cero tratando de mantenerse cerca en el score.

Valiéndose principalmente de sus turnos de saque ya que desde el resto se encontró con una poderosa estrategia de juego que flaqueó recién pasado el resultado del partido, logró el ansiado quiebre que necesitaba y abrió la puerta para meterse por completo en la pulseada.



Elevado anímicamente gracias a una efusiva hinchada albiceleste, comandó con la garra característica en los momentos importantes y envió al quinto la definición.



En el set decisivo, la diferencia que selló la suerte del match llegó en el décimo game, cuando Giron quebró el servicio del nacido en la ciudad de 9 de Julio, para sentenciar el resultado de 6-4.