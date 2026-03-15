El "vago" más esperado: la nueva joya del café de especialidad que revoluciona Ituzaingó

Ituzaingó continúa consolidándose como el refugio gastronómico por excelencia del Oeste. En las últimas horas, la escena local se vio sacudida por una visita de lujo: la reconocida influencer @comeren.ba aterrizó en nuestras calles para conocer Vago Café, una apertura que venía generando expectativas hace meses y que, finalmente, abrió sus puertas en Juncal 150 para elevar la vara de la merienda local.





No es solo un café; es una declaración de principios sobre la pastelería artesanal. Según relató la influencer en su reciente reseña, la propuesta de Vago combina un ambiente amplio y luminoso, ideal para quienes buscan un refugio donde trabajar o encontrarse con amigos, con una carta que se destaca por la generosidad de sus porciones.





Entre los hitos de su visita, la Torta Marquise se llevó todos los aplausos. Definida como un "10 rotundo", esta pieza de puro chocolate con dulce de leche y crema promete convertirse en el emblema del local. Pero los amantes de lo clásico también tienen su lugar: la Torta Bruce y la Torta Vasca ofrecen ese equilibrio entre humedad y sabor que solo la producción artesanal puede lograr.

Si bien el nombre nos remite al café, la propuesta salada "se va de tema". @comeren.ba destacó dos opciones que ya son tendencia en las redes sociales: el Árabe Completo, una pieza cargadísima con jamón, queso, palta, tomate y huevo; y el scon de Queso y Palta, una reversión del clásico scon, relleno con huevo revuelto y una mayo de albahaca que destaca por su textura soñada.





El establecimiento utiliza un café Nicaragua Lavado, seleccionado personalmente por ellos. Lo que lo hace único es que eligen su propia curva de tueste, garantizando un perfil de sabor que no se encuentra en ningún otro spot de la zona. Es, literalmente, un café con identidad propia.





Ubicado estratégicamente en Juncal 150, Vago Café no solo brilla en la merienda. Su oferta se extiende a almuerzos con menú del día que varían constantemente, asegurando frescura y rotación para los vecinos que trabajan en los alrededores. La llegada de este tipo de espacios confirma que Ituzaingó no es solo una ciudad de paso, sino un destino para los buscadores de experiencias gourmet.