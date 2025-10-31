El VAR llega a la Copa Argentina

La final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tendrá una innovación histórica.



La Asociación del Fútbol Argentino anunció que el árbitro Nicolás Ramírez dirigirá la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará al conjunto mendocino y el “Bicho” de La Paternal.



El encuentro se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21:10 en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, conocida sede del club Instituto.



Por primera vez en la historia del certamen, se implementará el sistema de Video Assistant Referee (VAR) para revisar decisiones arbitrales durante el partido.

El cuerpo arbitral estará integrado además por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes, Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero en calidad de quinto árbitro.



El VAR estará a cargo de Héctor Paletta, asistido por Pablo Dóvalo como AVAR. Esta tecnología no se había utilizado previamente en el certamen debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura, aunque ya estaba presente en la Primera División.



La inclusión del VAR en esta final es un hito para la Copa Argentina. Su estreno será particularmente relevante, dado el antecedente de un reciente partido dirigido por Ramírez (la final de la Primera Nacional) donde el sistema de video fue protagonista, asegurando la transparencia y la justicia en un encuentro crucial.