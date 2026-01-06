El Verde busca el golpe histórico ante el Pincha en Banfield

Ituzaingó y Estudiantes de La Plata se enfrentan el lunes 19 de enero a las 21:15 en el Estadio Florencio Sola por los 32avos de final de la Copa Argentina. Un duelo de realidades opuestas donde la mística del ascenso desafía la jerarquía de la Primera División.



La magia de la Copa Argentina, el torneo más federal del país, vuelve a encenderse el lunes 19 de enero.



Desde las 21:15 horas, el Estadio Florencio Sola será el escenario de un choque que paraliza a la Zona Oeste: Ituzaingó, se medirá ante el gigante platense, Estudiantes de La Plata, en un cruce que promete intensidad y la épica propia de los 32avos de final.



Para el conjunto ituzainguense, este partido es la culminación de un esfuerzo colectivo que trasciende lo deportivo.



El equipo del Oeste llega con la ilusión intacta de dar el batacazo ante uno de los rivales más respetados del fútbol argentino.



El “León” sabe que en la Copa Argentina las distancias se acortan y que la presión está del lado del equipo de Primera.



Estudiantes de La Plata llega a este compromiso con el profesionalismo que dicta su historia. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, el equipo platense no planea dejar nada al azar.



Además es el vigente campeón del fútbol argentino, tras derrotar en la final del Clausura ante Racing por 5-4, en definición por penales, luego de empatar 1-1 en los 180 minutos, y ante Platense, en el Trofeo de Campeones, por 2-1.

Será un duelo histórico entre ambos equipos, y con mucha fiesta en las tribunas, tanto en la de Ituzaingó, como la de Estudiantes de La Plata. Cabe destacar que este partido será televisado en vivo y en directo a través de TyC Sports.



El ganador de este encuentro se enfrentará en 16avos de final, ante Rosario Central o Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba).