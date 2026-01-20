El Verde cayó goleado en el Florencio Sola

Ituzaingó perdió por 4 a 0 con Estudiantes de La Plata y quedó eliminado de la Copa Argentina. Ahora, el León afrontará algunos partidos amistosos de pretemporada, antes del arranque del Campeonato de la Primera B Metropolitana.



El Estadio Florencio Sola, fue testigo de un verdadero partidazo entre el “Pincharrata”, vigente campeón del futbol argentino, y el “Verde”, recientemente ascendido a la Primera B Metropolitana, por los 32avos de final del torneo más federal del país.



El elenco dirigido por Eduardo Domínguez fue el dueño total del juego en el primer tiempo, pero el Verde le cerró bien los espacios y lo obligó a jugar por las bandas, sobre todo, por la izquierda, donde amenazó constantemente Gastón Benedetti.



El equipo ituzainguense se animó a salir con la pelota dominada, sin embargo, la perdió rápido en la mitad de la cancha y no logró avanzar a campo contrario.



La primera ocasión fue del Pincharrata, con un cabezazo de Santiago Ascacíbar que se fue alto tras un centro de Benedetti.



Seguidamente, Ituzaingó tuvo una chance para ponerse arriba en el marcador: gran pase de Alcides Miranda Moreira, leve desvío en la cabeza de Facundo Rodríguez y, al quedar mano a mano con Fabricio Iacovich, Edilson Giménez remató desviado.



Desde ahí, todo el trámite fue de Estudiantes, que no estuvo fino en los últimos metros y perdonó en la primera etapa del partido con los disparos lejanos de Castro, Joaquín Tobio Burgos y Ascacíbar, los cuales pasaron cerca del arco defendido por Hugo Acevedo.



El segundo tiempo arrancó más parejo. No obstante, con el Pincha volcado en ataque, se rompió la paridad: Farías metió un pase al medio, Gayoso se la llevó por delante y terminó marcando en su propio arco a los 53 minutos.



A partir del primer gol, todo se destrabó a favor del conjunto platense, que no tuvo piedad.



A los 59’, Gabriel Neves le puso una formidable pelota a Eric Meza, quien recibió en posición adelantada pero, debido a la falta de VAR, el lateral derecho metió un buscapié y, luego de un leve desvío, Castro entró en soledad y remató fuerte para el 2-0.



El equipo encabezado por Diego Herrero, buscó achicar el resultado y contó con un flojo cabezazo de Miranda Moreira, después de un centro desde la derecha.

Los dirigidos por Domínguez encontraron la vía en el sector derecho, con las trepadas de Meza, y por ahí fue donde más lastimó en la segunda etapa.



En el minuto 62, Tobio Burgos asistió a Farías, quien puso el contador en cifras de goleada con un tiro cruzado.



El León tuvo dos chances a través de Alan Sotelo, quien ejecutó dos tiros libres prometedores, aunque le faltó ajustar en ambos remates.



Posteriormente, Acevedo le atajó una chance al joven Fabricio Pérez. A pesar de ello, Guido Carrillo sentenció el cuarto tanto con una sutil definición de picada, ante la salida del experimentado arquero.

De esta manera, el elenco de Herrero se enfocará en el arranque del Campeonato de la Primera B Metropolitana. El León tiene los siguientes amistosos programados: mañana contra All Haz (de la liga de Mercedes), el sábado 24 ante Luján, el miércoles 28 contra Deportivo Morón y el sábado 31 ante Sacachispas.