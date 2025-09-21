El Verde ganó bajo la lluvia y quedó a un paso del ascenso

Con goles de Agustín Faiilace y Franco Luppino Ituzaingó ganó la primera final de ida ante Camioneros por 2 a 1, y el sábado se ven nuevamente las caras, donde el León, con una victoria o un empate, vuelve a la Primera B.



El Estadio Carlos Sacaan fue testigo de una jornada emocionante. Bajo una lluvia torrencial entre el "León" y el "Camión", en un encuentro electrizante y con el cuchillo entre los dientes.



La primera parte, el partido fue muy parejo y luchado en el mediocampo debido a un diluvio que cayó en el estadio, apenas comenzado el juego.



En el minuto 14, el árbitro Ignacio Cuicchi le mostró la tarjeta roja al defensor Mauro Aguirre en Ituzaingó, donde dejó al equipo con diez jugadores.



Sin embargo a los 31’ en un centro donde Lucas Pérez Godoy supo capturar la pelota en un rebote, Camioneros se puso en ventaja.



Luego a los 40’ en un tiro de esquina. Horacio Ramírez no pudo hacerse de la pelota y con una gran chilena de Agustín Faillace, puso el empate parcial para el Verde.

En la parte complementaria, la visita se quedó con diez jugadores, donde el juez expulsó a Pérez Godoy por golpe a Miranda Moreira.



Desde ese momento con los cambios, Ituzaingó se animó a más, alcanzando sobre el final un gol que le da una gran esperanza, pelotazo desde la mitad de cancha de Celso Báez, otra vez falló Ramírez y Franco Luppino, capturó el error del arquero visitante y sobre el final, le dió el triunfo definitivo al León, en una noche épica, donde el Verde se quedó con la primera serie.

El próximo sábado a las 15 hs, en Esteban Echeverría, se jugará la revancha, dado que los dirigidos por Matías De Cicco sacaron una buena ventaja y, con una victoria o un empate, decretará el ascenso a la Primera B Metropolitana. Si cae por un gol, habrá definición por penales.