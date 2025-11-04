El Verde ganó y sueña con el ascenso

En la ida frente a Sportivo Barracas, Ituzaingٕó se impuso por 1 a 0 con un golazo de Lautaro Mena en José Ingenieros, y el sábado puede sellar la vuelta a la Primera B Metropolitana.



Por la primera final del Torneo Reducido, se enfrentaron en el Estadio Tres de Febrero, casa del Club Almagro, el local, y el elenco ituzainguense, en un duelo de dientes apretados, donde en la previa, se preveía un encuentro complicado para el Verde, pero sacó un buen resultado.



Desde el comienzo del partido todo fue muy parejo, el León, cauteloso, esperando un contraataque y Sportivo Barracas no pudiendo sacar ventaja, pese a la paridad, el Verde siempre se mostró muy firme.



A los 39, el “Arrabalero” quedó con diez hombres por la expulsión del defensor Mauro Romay, luego de ir con los dos pies para adelante, levantó por el aire a Mauro Aguirre y el juez no dudó en mostrarle la tarjeta roja.



En el complemento, los dirigidos por Matías De Cicco salieron con otra actitud y pasaron a dominar el encuentro, aprovechando la superioridad numérica.



Sin embargo, a los 16 minutos, Lautaro Mena tomó como venía un despeje de la defensa local, le rompió el arco a Matías Blengio, y selló el 1 a 0.

Después de esta acción, el León pudo aumentar, dado que generó varias situaciones de gol. Sobre el final, Julián Rodríguez se fue expulsado desde el banco de suplentes por increpar al árbitro del partido, Julián Beligoy.



Final caliente en el Estadio Tres de Febrero, y triunfo del Verde que, de esta manera, dio el primer paso buscando el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana, tomándose revancha de la final perdida ante Camioneros.



Ahora cerrará la participación el sábado a las 19 hs en el Carlos Sacaan, sabiendo que con una victoria o un empate, Ituzaingٕó conseguirá el tan anhelado ascenso a la tercera categoría del futbol argentino.



Cabe destacar que si Sportivo Barracas gana por la mínima diferencia, el ascenso a la B Metropolitana se definirá por penales.