El Verde tuvo una noche negra en Burzaco

Ituzaingó perdió ante San Martín de Burzaco por 3-0, en una mala actuación para los dirigidos por Diego Herrero. Aun no pudieron sumar de a tres en el regreso a la Primera B Metropolitana.



En el Estadio Francisco Boga, casa de “El Azul”, se enfrentaron cara a cara, el dueño de casa, y el Verde, necesitado de una victoria para sumar su primer triunfo en la categoría, pero se quedó con las manos vacías.



El primer tiempo, el León trató de imponer condiciones, pero, tras un centro que llegó desde tres cuartos, apareció Rodrigo Velázquez y, en dos tiempos, San Martín abrió el marcador ante una pasiva defensa rival y convirtió el primer gol, a los 4 minutos.



Luego, el Verde quiso ser agresivo en la mitad de juego para buscar a Santiago Brotzman, el delantero eje, y tratar de buscar el empate, pero estuvo inconexo en el juego.



Cuando Ituzaingó intentaba en campo contrario, salió un contragolpe, en donde Sergio Modón buscó a Nicolás Gauna, quien la dejó corta y la desaprovechó Emanuel Zagert.



Sin embargo, a los 38’, llegó un cambio de frente del autor del primer gol a Sergio Modón, que definió bien y marcó el 2-0 para los de Burzaco.



El equipo dirigido por Diego Herrero jugó muy mal, defendiendo, y sin ideas en la primera parte y quedó con muchas dudas de cara al comienzo del segundo tiempo.



No obstante, en la parte complementaria, el conjunto ituzainguense salió en la parte final más decidido, tuvo más la pelota al principio, y contó con un remate de tiro libre de Campusano que se fue desviado.



Sobre los 69’, Jonathan Maza dejó el campo por una falta a Modón y el árbitro Valentín Bocaccia le mostró la doble amarilla, e Ituzaingó se quedó con diez jugadores.



“Sanma” supo retroceder y no tuvo sobresaltos, y, por momentos, tuvo buen manejo.



Para colmo de males, Alan Sotelo agredió a un alcanzapelotas y el juez no dudó en expulsarlo, dejando con nueve al equipo ituzainguense.



Sobre el cierre del partido, decoró el triunfo Lucas Lezcano con un golazo, sentenció el resultado final de 3-0 para el Azul.

De este modo, el elenco de Diego Herrero sufrió una durísima caída y no logra levantar cabeza en el campeonato de la Primera B Metropolitana.



La siguiente presentación de Ituzaingó será el fin de semana del 14 de marzo, por la sexta jornada ante Sportivo Italiano, en Ciudad Evita, ya que la fecha 5 (contra Deportivo Laferrere) fue postergada por el paro que habrá en el fútbol argentino.