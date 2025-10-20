Ituzaingٕó tendrá una nueva oportunidad en la semifinal del reducido, donde se enfrentará al Deportivo Español, este jueves por la tarde, en el Estadio Nueva España, mientras que la revancha será en el Carlos Sacaan.



Luego de haber caído en la final por el ascenso ante Camioneros, los dirigidos por Matías De Cicco se preparan para buscar la revancha en el reducido, en busca del tan ansiado regreso a la Primera B Metropolitana, y ya se confirmó el rival en las semifinales.



Ituzaingٕó visitará este jueves a las 15:30 hs, se enfrentará al Deportivo Español en el Estadio Nueva España, que viene de dar un batacazo en Rosario, eliminando a Central Córdoba por 3 a 0, y anteriormente dejó en el camino a Estrella del Sur en la primera fase.



Cabe destacar que ambos equipos ya se enfrentaron este año, donde en la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura, el Verde goleó por 3 a 0 al conjunto “Gallego”, mientras que en la segunda rueda, hubo pardas en cero.

Si el León elimina a Deportivo Español, se enfrentará en la final ante Leandro N.Alem o Sportivo Barracas, donde el equipo de General Rodríguez derrotó a Berazategui en el Norman Lee, por 2 a 1, mientras que el “Arrabalero” le ganó en definición por penales a Luján por 5 a 4, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos.



Recordemos que Ituzaingٕó siempre definirá de local, por haber quedado mejor ubicado en la Tabla General.



Por último, si ambos encuentros finalizan en empate, habrá definición por penales para definir al finalista.