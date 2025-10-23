Elecciones: por posibles cambios en las mesas aconsejan mirar bien el padrón

Los habitantes de la provincia de Buenos Aires, al igual que el resto de los argentinos, están convocados el 26 de octubre a las elecciones legislativas de 2025 y por ello quieren saber dónde votan y consultar el padrón electoral. En estos comicios se elegirán nuevos miembros para las cámaras de diputados y senadores nacionales.

Tras la publicación del padrón, una duda frecuente entre los bonaerenses es cómo saber dónde les corresponde votar en su distrito. Como es habitual en cada año electoral, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pone a disposición el padrón para que los ciudadanos puedan verificar y consultar su lugar de votación.

Cómo saber dónde voto en la provincia de Buenos Aires 2025

Ingresar al sitio web

La Cámara Nacional Electoral tiene disponible un sitio web oficial en el que está publicado el padrón electoral de forma digital. Este es muy útil para que todas las personas puedan acceder a la información antes del domingo 26 de octubre, donde se darán las elecciones legislativas nacionales.

Escribir los datos personales

Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, y para ello hay que ingresar el número de DNI, género, distrito y código de validación.

Ver la información disponible

La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.