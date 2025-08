Elecciones provinciales: cambian las escuelas donde se vota y habrá que consultar el padrón

Millones de bonaerenses se encontraron con que en las próximas elecciones tendrán que ir a votar a una escuela distinta a la que han tenido que asistir históricamente para cumplir con su deber cívico. La decisión fue llamativa y generó sorpresa, no solo entre los ciudadanos, sino incluso entre funcionarios que no tenían información sobre esta decisión.



En un contexto de fuerte apatía electoral, la decisión de la justicia nacional generó enojo en algunos sectores, ya que aducen que los cambios complican aún más a los ciudadanos, lo que podría terminar aumentando la deserción en un contexto en el que las elecciones que se hicieron superaron, a duras penas, el 50% de participación.



El juez federal con jurisdicción electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, aclaró que los cambios en los padrones aplicados para los próximos comicios se debieron al cierre de muchos colegios privados debido a la crisis, y negó que ese reordenamiento sea un factor que pueda incidir en el nivel de ausentismo.



Según el magistrado, en el relevamiento que durante el último año y medio se hizo de las 19 mil instituciones utilizadas habitualmente en la provincia como centros de votación “se verificó que muchas escuelas de gestión privada dejaron de funcionar” en los últimos dos años, indicó el magistrado.



Ramos Padilla explicó lo que hay en la otra cara de la moneda y justificó la decisión asegurando que “había gente que se tomaba dos colectivos para ir a votar”.



Según precisó, ahora, a través de un relevamiento de locales de toda la provincia se logró incorporar "500 lugares de votación", de los cuales "más del 70% son escuelas y no jardines de infantes, donde el mobiliario está hecho para chicos".



Ante la pregunta sobre el impacto de esta medida en la apatía, Ramos Padilla se manifestó tranquilo y aseguró que "cuando hubo corrimientos de lugares de votación", hubo alta concurrencia, tal como, dijo, pasó en el 2011.

Como consultar el nuevo padrón

El nuevo padrón está online para ser consultado por cualquier ciudadano banerense.