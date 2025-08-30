Eleive, la primera marca textil cooperativa elaborada 100% en Ituzaingó

¿Alguna vez te preguntaste quién produce la ropa que usamos todos los días? ¿De quiénes son las estampas y las marcas que visten las vidrieras? ¿Dónde y en qué condiciones se fabrica lo que consumimos? Detrás de cada prenda hay personas, oficios, historias de vida y mucho trabajo. Sin embargo, esas realidades suelen quedar ocultas bajo los logos de grandes etiquetas. En Ituzaingó, un grupo de costureras y costureros decidió revertir esa lógica y visibilizar su labor creando la primera marca textil cooperativa de la ciudad: Eleive Textil.





La iniciativa nació como respuesta a una problemática histórica. Durante años, la mayoría de quienes se dedican a la confección trabajaron para terceros, en talleres domésticos y con escaso reconocimiento. Much@s vecin@s desconocen que gran parte de la ropa de marcas reconocidas proviene justamente de estos pequeños espacios, donde la retribución económica es mínima en comparación con el valor final que pagan los consumidores. Eleive busca romper con esa desigualdad: construir un camino colectivo que dignifique el trabajo y al mismo tiempo ofrezca a los clientes un producto auténtico, original y con precio justo.





Hace más de un año, este grupo de trabajadores logró dar un paso fundamental: mudar la producción fuera de sus hogares para concentrarla en un espacio amplio y equipado, donde pudieron unificar el corte, la confección y el estampado. Esa decisión significó no solo un salto en la calidad de los productos, sino también una mejora sustancial en las condiciones laborales. El nuevo taller funciona en el Centro Productivo Papa Francisco, donde todos los días la cooperativa imprime ritmo y creatividad a su proyecto.

Una de las apuestas más fuertes de Eleive es evitar los intermediarios innecesarios. Al vender de manera directa, el consumidor accede a ropa de excelente calidad a un precio accesible, mientras que quienes la producen reciben una retribución más justa por su trabajo. Se trata de un círculo virtuoso en el que ambas partes —trabajadores y clientes— salen beneficiadas.





Pero Eleive no se limita a confeccionar prendas: también busca transmitir un mensaje. Sus diseños incluyen homenajes a grandes referentes de la cultura y la historia popular argentina, como Charly García, Estela de Carlotto, Diego Maradona o Néstor Kirchner. Las camisetas se convierten así en soportes de memoria, identidad y pertenencia, conectando el oficio textil con la vida social y política del país.





“Todo lo que ves en nuestras redes lo producimos nosotros, de principio a fin”, explican desde la cooperativa en sus redes sociales. Esa frase resume la esencia del proyecto: trabajo colectivo, autogestión y creatividad al servicio de la comunidad.





Eleive Textil es mucho más que una marca: es la demostración de que otro modelo de producción y consumo es posible. Un modelo que rescata el valor del trabajo, que visibiliza a quienes históricamente estuvieron en la sombra y que apuesta por un comercio más justo y cercano. Desde Ituzaingó, este grupo de costureras y costureros nos invita a vestir con orgullo no solo una prenda, sino también una historia de lucha y construcción colectiva.