Ella es tan Cargosa festeja sus 25 años en Ituzaingó

La historia de una de las bandas más queridas del oeste del Gran Buenos Aires tendrá un nuevo capítulo en el mismo lugar donde todo comenzó. Ella es Tan Cargosa celebrará sus 25 años de trayectoria con un show imperdible en el Teatro Gran Ituzaingó el próximo 29 de noviembre, donde repasarán los grandes clásicos de su carrera junto a l@s fanátic@s que l@s acompañaron desde sus inicios.





Las entradas ya se encuentran disponibles a través de tuentrada.com o en las boleterías del teatro, y se espera una noche cargada de emociones, música y recuerdos que marcaron a toda una generación.





Ella Es Tan Cargosa, o simplemente “La Cargosa” como la llaman sus seguidores, se formó en el año 2000 en Castelar e Ituzaingó, y rápidamente se convirtió en un fenómeno local. La agrupación está integrada por los hermanos Rodrigo (voz) y Mariano Manigot (guitarra y voz), junto a Ildo “El Tano” Baccega (guitarra), Maximiliano Chercover (bajo) y Pablo “El Negro” Rojas (batería).

El nombre de la banda es un homenaje a los Beatles, tomado de la canción I Want You (She’s So Heavy) incluida en el álbum Abbey Road. Pero más allá de la influencia de los de Liverpool, Ella es Tan Cargosa fue construyendo una identidad propia con letras sensibles, melodías trabajadas y una base rockera que se volvió marca registrada.

Desde sus primeros recitales en bares del oeste, La Cargosa no tardó en convertirse en una de las bandas más convocantes de la zona. En 2003, tras una gira por la Costa Atlántica, fueron invitados a telonear a León Gieco en Morón frente a más de 3000 personas, un punto de inflexión en su crecimiento.





En 2004 desembarcaron en Capital Federal con dos presentaciones en La Trastienda, logrando llenar el lugar en ambas ocasiones. Ese fue el comienzo de una serie de shows que consolidaron a la banda en la escena del rock nacional.





A fines de 2006 grabaron su primer disco en Matadero Records, bajo la producción de Germán Wiedemer. El material fue lanzado en 2007 y marcó el inicio de una discografía que no dejó de crecer: Botella al Mar (2009), 11 (2011), Polos (2014) y nuevos singles que llegaron hasta la actualidad.





Con más de dos décadas de carrera, Ella es Tan Cargosa acumuló momentos memorables: fueron nominados a los Premios Gardel en 2012, abrieron el show de Damon Albarn en el Teatro Gran Rex en 2014 y, un año más tarde, se dieron el lujo de telonear nada menos que a Ringo Starr en el Movistar Free Music.





Ahora, en este 2025, el festejo de los 25 años los trae de regreso a Ituzaingó, el lugar donde todo empezó. Será una oportunidad única para revivir canciones que marcaron la vida de miles de vecin@s y que siguen sonando con fuerza en cada escenario.