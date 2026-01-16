Empresas de Ituzaingó buscan personal: piden operarios, custodios y especialistas en oficios

La Dirección de Empleo del Municipio de Ituzaingó renovó su cartelera de oportunidades laborales con siete nuevas búsquedas activas destinadas a residentes del distrito. Las ofertas apuntan a cubrir puestos en importantes empresas locales, comercios y servicios de mantenimiento.



El objetivo del programa de Intermediación Laboral es conectar a los vecinos que buscan trabajo con las demandas del sector privado de la zona. En esta convocatoria, la mayoría de los puestos tienen como requisito excluyente residir en el partido.

Los puestos solicitados y sus requisitos

A continuación, el detalle de las vacantes vigentes:



Ayudante de Cocina: Para una cafetería del centro de Ituzaingó. Se requiere secundario completo y experiencia comprobable en producción y despacho.



Custodia de Mercadería en Tránsito: Para una empresa de seguridad privada. Orientado a hombres con secundario completo, registro de conducir vigente y credencial de Legítimo Usuario (CLU) al día.



Operario de Producción Textil: Búsqueda orientada a hombres de hasta 30 años, con secundario completo y disponibilidad horaria. Se pide experiencia en sector de terminación o enrollado.



Operario Especializado de Plegadora de Chapa: Para una metalúrgica. Se solicita hombre con secundario completo y experiencia en puesto similar.



Oficios de Mantenimiento Edilicio: Se abrieron tres búsquedas específicas para Electricista, Gasista y Plomero. En los tres casos se solicitan los certificados habilitantes correspondientes y experiencia previa.

¿Cómo postularse?

Los vecinos interesados que cumplan con los requisitos pueden enviar su Currículum Vitae (CV) indicando el puesto al que se postulan a través del correo electrónico: oeintermediacionlaboral2@gmail.com



También existe la opción de entregar el CV de manera presencial. Quienes prefieran esta vía pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Empleoen la calle Fragio 183, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 hs.