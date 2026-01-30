En febrero llega una nueva edición de "Padua Corre"

Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de Merlo confirmaron el regreso de una de las citas deportivas más esperadas por los vecinos de la región: la "Padua Corre". Enmarcada en el "Mes de los Enamorados", esta nueva edición invita a la comunidad a vivir una jornada que combina actividad física, ambiente familiar y, sobre todo, conciencia social.



​El evento tendrá lugar el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 08:00 horas. El punto de encuentro y largada será la emblemática Plaza 16, ubicada en Esteban Echeverría 1559 (entre las calles Billiken y La Razón), en el corazón de San Antonio de Padua.

Deporte e inclusión para todas las edades





Como ya es costumbre en este ciclo, la carrera está pensada para que nadie se quede afuera. El cronograma incluye la distancia competitiva y participativa de 5K, ideal tanto para atletas experimentados como para vecinos que deseen trotar o caminar. Además, se habilitará el tramo "Kids", diseñado específicamente para que los más chicos puedan divertirse e iniciarse en el deporte.

​Esta política deportiva municipal se sostiene sobre pilares de inclusión social, eliminando las barreras económicas al ofrecer un evento gratuito y de calidad, con una logística articulada entre Defensa Civil, Tránsito y la Secretaría de Delegaciones para garantizar la seguridad de los corredores. Para inscrirse a esta carrera es necesario completar el formulario digital que ha elaborado el Municipio de Merlo, a través del cual se tomará registro de los corredores en las diferentes modalidades.

Una inscripción solidaria: Ayuda para la vuelta a clases





Si bien ediciones anteriores se enfocaron en la recolección de alimentos, esta fecha tiene un tinte especial debido a la cercanía del ciclo lectivo 2026. Desde el Municipio solicitaron a todos los participantes colaborar con un útil escolar al momento de retirar el kit o presentarse en la largada.



​Esta iniciativa busca transformar el esfuerzo físico en una herramienta de asistencia directa, destinando lo recaudado a familias y sectores vulnerables del distrito que necesitan apoyo para el regreso a las aulas.