En Merlo se robaron un camión lleno de pollos

Un camión de una distribuidora avícola fue robado durante la madrugada en Merlo, en una secuencia que duró apenas cinco minutos y quedó registrada en video. El hecho afectó a un comerciante que sufre su segundo asalto en 60 días: la investigación indica que el vehículo fue llevado a Pontevedra, el mismo destino donde desguazaron su camioneta anterior.



A las 03:17 del martes 23 de diciembre, un hombre se acercó al Mercedes Benz de la distribuidora "Mi Pollo". El sujeto se dirigió a la parte baja del chasis y manipuló el sistema externo antes de subir a la cabina.



Las imágenes muestran al hombre trabajar sobre el lateral hasta que logró arrancar y huir a las 03:22.

El ruido del motor y los golpes del vehículo contra los pozos despertaron a los vecinos, quienes avisaron al propietario. Cuando el comerciante llegó, el rodado ya no estaba. La falta de cámaras municipales en la zona dificulta el seguimiento.



El hecho genera un perjuicio económico para la víctima, dueño de una PyME avícola. Hace dos meses, al mismo comerciante le robaron una camioneta de trabajo bajo una modalidad similar.



La investigación quedó a cargo de la DDI y la UFI Nº 2 de Morón. Al rastrear el recorrido, los investigadores notaron que el destino coincide con el del robo anterior: la localidad de Pontevedra.



La hipótesis apunta a que los vehículos son trasladados allí para desactivar el rastreo satelital y proceder a descargar los pollos y al desguace del camión. La justicia analiza las imágenes aportadas para identificar al autor.