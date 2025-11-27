Encuentro literario en Parque Leloir: Eduardo Sacheri invita a conversar sobre "La pregunta de sus ojos"
Enzo Ariel Resino
Este sábado 29 de noviembre, en Pompeya Leloir, se desarrollará una nueva edición de "Parque Literario" de la mano del Bucle Lector y Eduardo Sacheri.
Parque Leloir se convertirá, este sábado 29 de noviembre, en la sede de un encuentro cultural imperdible: una nueva edición de Parque Literario, una propuesta que combina la lectura y el encuentro comunitario con uno de los escritores insignia de la zona oeste del conurbano bonaerense.
La actividad tendrá lugar en Pompeya Leloir (Martín Fierro 2997), a partir de las 16:30hs, siendo este un ambiente pensado para disfrutar de la cultura en un entorno cultural y distendido. El evento -coordinado por el ciclo de lectura del oeste Bucle Lector- contará con la participación estelar de Eduardo Sacheri, el cual dirá presente para conversar sobre su obra "La pregunta de sus ojos" con quienes asistan a dicha jornada.
La obra de Sacheri, publicada en 2005, es una de las novelas más emblemáticas del escritor y docente oriundo de Castelar. Esta misma cuenta con aspectos característicos de un policial, mezclados con drama y potentes reflexiones sobre conceptos como el amor y la memoria: "Benjamín Chaparro es un empleado judicial recién jubilados, que decide escribir una novela sobre el caso de asesinato que lo atormentó durante 25 años".
Con una trama profunda, emotiva y atrapante, este libro de amor, misterios e ironías invita a los lectores a nos quitar la mirada y a prestar suma atención a cada uno de sus detalles argumentales como así también a sus recordados personajes. En 2009, esta obra fue adaptada, bajo la dirección de Juan José Campanella, al cine y logró un gran hito para el cine nacional: en 2010, "El secreto de sus ojos" ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Dicho todo esto, tanto Pompeya Leloir como Bucle Lector y Eduardo Sacheri invitan a participar de este encuentro literario. La entrada al mismo es totalmente gratuita pero debe reservarse el lugar, contactándose al 11-5505-8288, en donde también se podrá disfrutar de una merienda y una pequeña feria de libros.