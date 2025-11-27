Encuentro literario en Parque Leloir: Eduardo Sacheri invita a conversar sobre "La pregunta de sus ojos"

Parque Leloir se convertirá, este sábado 29 de noviembre, en la sede de un encuentro cultural imperdible: una nueva edición de Parque Literario, una propuesta que combina la lectura y el encuentro comunitario con uno de los escritores insignia de la zona oeste del conurbano bonaerense.



La actividad tendrá lugar en Pompeya Leloir (Martín Fierro 2997), a partir de las 16:30hs, siendo este un ambiente pensado para disfrutar de la cultura en un entorno cultural y distendido. El evento -coordinado por el ciclo de lectura del oeste Bucle Lector- contará con la participación estelar de Eduardo Sacheri, el cual dirá presente para conversar sobre su obra "La pregunta de sus ojos" con quienes asistan a dicha jornada.



La obra de Sacheri, publicada en 2005, es una de las novelas más emblemáticas del escritor y docente oriundo de Castelar. Esta misma cuenta con aspectos característicos de un policial, mezclados con drama y potentes reflexiones sobre conceptos como el amor y la memoria: "Benjamín Chaparro es un empleado judicial recién jubilados, que decide escribir una novela sobre el caso de asesinato que lo atormentó durante 25 años".



Con una trama profunda, emotiva y atrapante, este libro de amor, misterios e ironías invita a los lectores a nos quitar la mirada y a prestar suma atención a cada uno de sus detalles argumentales como así también a sus recordados personajes. En 2009, esta obra fue adaptada, bajo la dirección de Juan José Campanella, al cine y logró un gran hito para el cine nacional: en 2010, "El secreto de sus ojos" ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.



Dicho todo esto, tanto Pompeya Leloir como Bucle Lector y Eduardo Sacheri invitan a participar de este encuentro literario. La entrada al mismo es totalmente gratuita pero debe reservarse el lugar, contactándose al 11-5505-8288, en donde también se podrá disfrutar de una merienda y una pequeña feria de libros.