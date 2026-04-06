Entradera a pareja de jubilados: emboscada nocturna y tecnología para evitar ser captados

Una violenta entradera comando sacudió la tranquilidad de Haedo durante la madrugada del Jueves Santo. Una banda de al menos cinco delincuentes encapuchados irrumpió en la casa de un matrimonio de jubilados de 80 años, a quienes mantuvieron cautivos mientras destrozaban la vivienda en busca de un botín.



El hecho ocurrió cerca de las 3:15 de la mañana en una propiedad ubicada sobre la calle Fray Cayetano Rodríguez al 200, en el límite entre los partidos de Morón y La Matanza.



Según relataron allegados a las víctimas, los asaltantes demostraron un nivel de preparación técnica: antes de ingresar, cegaron las cámaras de seguridad de la casa con barro y, una vez adentro, colocaron los teléfonos celulares de los dueños de casa dentro del microondas para intentar inhibir cualquier señal.



A pesar de que la propiedad contaba con medidas de seguridad adicionales como cerco eléctrico y alarmas, los delincuentes lograron forzar una ventana y la puerta del garaje para ganar el interior.



Durante más de una hora, el grupo, que actuó con guantes y capuchas, se dedicó a desmantelar la casa: rompieron techos, estanterías, lámparas y puertas en una búsqueda frenética.

Violencia y "profesionalismo"

Mientras revolvían cada rincón, los delincuentes mantuvieron al matrimonio de jubilados bajo control. Aunque no se constataron lesiones físicas graves, las víctimas fueron intimidadas constantemente. Les taparon la boca y les exigieron que no los miraran en ningún momento.



Según fuentes judiciales, los delincuentes lograron robarse con una suma cercana a los 600.000 pesos y dos teléfonos celulares.

La investigación

Tras la huida de la banda, cerca de las 4:30 AM, se dio aviso a las autoridades. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos en dactiloscopía, quienes buscaron rastros de los asaltantes.



Por su parte, personal de la Comisaría de Haedo inició el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones de las calles Raspanti y Tacuarí para intentar identificar el vehículo en el que se movilizaba la banda.



La causa quedó radicada en la UFI N° 5 de Morón. Los investigadores analizan si se trata de una banda organizada.