Entradera con engaño a un jubilado: dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos por una entradera con engaño a un jubilado de 87 años en Morón. Los delincuentes se hicieron pasar por repartidores de un matafuegos para ingresar. Una vez dentro, redujeron al matrimonio y escaparon con distintas pertenencias. La Policía identificó los vehículos utilizados y realizó allanamientos en Morón y Mar del Tuyú.



El robo ocurrió el martes 19 de agosto en una vivienda ubicada en Pellegrini y 9 de Julio, en el centro de Morón.



Dos delincuentes se presentaron en la casa que un jubilado de 87 años comparte con su esposa y, engañándolo con el pretexto de entregarle un matafuegos, lograron que los dejara ingresar.



Una vez adentro, redujeron a las víctimas, sustrajeron pertenencias y escaparon.



Tras la denuncia, los investigadores identificaron los autos utilizados en el hecho: una Volkswagen Suran y un Fiat Cronos. Con esa información, la UFI N°4 ordenó dos allanamientos en viviendas ubicadas sobre las calles Josefina B. de Marqués y Espini, en Morón Sur, una frente a la otra.

En el primero fue detenido un hombre de 35 años, a quien se le secuestraron el Fiat Cronos y un teléfono celular.



En el segundo se incautó un revólver calibre .22 y se comprobó que el acusado había viajado días antes a Mar del Tuyú en la Suran utilizada en el robo.



Con ese dato, la Policía se trasladó hasta la calle 71 de esa localidad balnearia, donde detuvo al segundo sospechoso, de 49 años, y secuestró el vehículo que aparecía en las cámaras de seguridad.



Ambos quedaron imputados por robo agravado bajo la modalidad entradera, con intervención de la UFI N°4.