Entradera en Ituzaingó: maniataron a las víctimas y cayeron con un arsenal

Una violenta entradera en una vivienda de Ituzaingó culminó con una persecución, tres detenidos y el secuestro de un arsenal que incluía un arma con silenciador y hasta una ballesta. Los asaltantes maniataron a las víctimas y escaparon con dinero que no pudo ser recuperado.



Este 5 de enero, el robo comenzó cerca de las 15.20 horas en una casa de la calle General Laguna al 900, cuando un albañil que trabajaba en la vereda fue interceptado por tres delincuentes armados que lo obligaron a entrar a la propiedad.



Una vez dentro, la banda desplegó una violencia extrema. Según el testimonio de la dueña de casa, uno de los asaltantes la apuntó con el arma y la amenazó: "Hoy no quiero matar a nadie". Acto seguido, los delincuentes maniataron a la mujer y al albañil con cinta de embalar para inmovilizarlos mientras revisaban la vivienda.



Los ladrones cargaron mochilas con unos 800 mil pesos, joyas y teléfonos. Sin embargo, el golpe se frustró cuando uno de los delincuentes alertó a sus cómplices: "Nos vieron".



Un llamado al 911 movilizó al Comando de Patrullas, que inició un operativo cerrojo. A la vuelta del domicilio asaltado, sobre la calle Gelpi, los efectivos interceptaron a J.L.I. de 43 años y a J.J.L. de 36 años, que intentaban escapar en una Volkswagen Suran roja que tenía pedido de secuestro activo.



El tercer cómplice, identificado como E.M.A. de 37 años, intentó huir a pie hacia las vías del tren pero fue capturado con el arma utilizada en el hecho, una pistola calibre 22 con silenciador.



En la requisa del auto y las mochilas, la policía incautó elementos que sugieren una banda profesional: una funda de chaleco antibalas con el escudo de la Policía Bonaerense, una gorra de la Policía de la Ciudad, precintos, guantes y una ballesta negra.



Si bien se recuperaron los relojes y los teléfonos, el informe judicial detalla que no se logró recuperar el dinero en efectivo ($800.000) ni las joyas de oro sustraídas a la víctima.



Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la justicia imputados por "Robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra".