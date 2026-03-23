Entradera frustrada a los tiros: los dueños vieron todo por las cámaras y cayeron tres ladrones

Un violento episodio sacudió a Villa Sarmiento cuando la Policía frustró a los tiros una entradera en pleno desarrollo. El rápido accionar se originó por la alerta de los dueños de la vivienda, quienes vieron a los delincuentes a través de sus cámaras. El operativo culminó con la detención de tres ladrones, uno de ellos herido.



Los propietarios de un departamento ubicado en la calle Dolores al 900, advirtieron a través de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda que había extraños moviéndose en el interior. Sin dudarlo, llamaron al 911, lo que disparó un operativo cerrojo de urgencia en la zona.

Enfrentamiento y captura

Al arribar al domicilio, efectivos de la Comisaría 5ta de Morón y del Comando de Patrullas constataron que el acceso principal había sido violentado. Al ingresar, sorprendieron a los tres individuos en pleno robo.



Lejos de acatar la voz de alto, uno de los sospechosos esgrimió un arma de fuego. Ante la amenaza inminente, el personal policial repelió la agresión, originando un intercambio de disparos que permitió finalmente reducir y esposar a toda la banda.



Producto del enfrentamiento, uno de los detenidos recibió un impacto de bala en el antebrazo. El sujeto fue trasladado de inmediato bajo custodia al Hospital de Haedo, donde fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

Arsenal y logística criminal

La banda portaba una pistola Bersa calibre .380 con sus respectivos cargadores y municiones intactas. Al cruzar los datos, los investigadores confirmaron que el arma poseía un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de San Martín.



Además, se les incautaron inhibidores de señal (usados para bloquear alarmas o cierres centralizados de vehículos), guantes negros, llaves y varios teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si la organización está vinculada a otras entraderas recientes en la región.



La investigación recayó en la UFI N°8 de Morón, de turno al momento del robo.