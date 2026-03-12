Eruca Sativa llega a Ituzaingó en la "Semana de la Memoria"

Ituzaingó desarrollará muestras y actividades culturales, desde el domingo 15 al sábado 21 de marzo, en conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.



Conmemorando el 50° aniversario del último golpe cívico militar, el municipio realiza esta serie de actividades, para fortalecer la democracia y homenajear a los vecinos y vecinas de Ituzaingó detenidos/as desaparecidos/as durante la última dictadura.



Entre otras participaciones, se destaca la de Eruca Sativa -banda comprometida con las luchas sociales- en el teatro Gran Ituzaingó, las entradas son gratuitas y se retiran hasta el sábado 14 de marzo, de 8 a 20 horas, en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893).

El cronograma de actividades es el siguiente:



Domingo 15/03

17 a 20 hs - Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta)

Bandas locales en vivo “Nunca Alcanza” y “Briganti”

Stand de inscripción al Boleto Estudiantil

20 hs - Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55)

Eruca Sativa



Lunes 16/03

15 hs - Peatonal Eva Perón

Intervención artística de la comunidad educativa local, campaña “Florecerán Pañuelos” de Abuelas de Plaza de Mayo

Taller de murga “Pedacitos de Carnaval”



Martes 17/03

17 hs - Galería de Arte (Soler 217)

Presentación de producciones gráficas del programa Envión sede San Alberto

Presentación del libro “Carmen y Daniel” de Patricia Pellegrini

18hs Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)

Puesta teatral biográfica y documental “El acto del 24 de agosto” de Gustavo Dos Santos, basada en el libro ”Carmen y Daniel”



Miércoles 18/03

18 hs - Unidad de Gestión Municipal Villa Udaondo (El Tirador 451)

Proyección del documental “Seré Memoria” de Christian Gil



Jueves 19/03

17 hs - Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles)

Obra de teatro y danza “El último vuelo” de Yamandú Villalba

Presentación de proyectos del programa Jóvenes y Memoria



Viernes 20/03

10 hs - EEST N° 2 “Albert Einstein” (Fray Luis Beltrán 1425)

Inauguración del arco “Marca de la Memoria” construido por estudiantes, en el marco del programa Jóvenes y Memoria



Sábado 21/03

17 a 20hs - Auditorio Municipal Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)

Presentación audiovisual a cargo del programa Jóvenes y Memoria: "Memoria Militante de Ituzaingó"

Cierre “Carnaval por la Memoria”



Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).