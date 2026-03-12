Eruca Sativa llega a Ituzaingó en la "Semana de la Memoria"
Diario La Ciudad
Conmemorando el 50° aniversario del último golpe cívico militar, el municipio realiza esta serie de actividades, para fortalecer la democracia y homenajear a los vecinos y vecinas de Ituzaingó detenidos/as desaparecidos/as durante la última dictadura.
Ituzaingó desarrollará muestras y actividades culturales, desde el domingo 15 al sábado 21 de marzo, en conmemoración al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Entre otras participaciones, se destaca la de Eruca Sativa -banda comprometida con las luchas sociales- en el teatro Gran Ituzaingó, las entradas son gratuitas y se retiran hasta el sábado 14 de marzo, de 8 a 20 horas, en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893).
El cronograma de actividades es el siguiente:
Domingo 15/03
17 a 20 hs - Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta)
Bandas locales en vivo “Nunca Alcanza” y “Briganti”
Stand de inscripción al Boleto Estudiantil
20 hs - Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55)
Eruca Sativa
Lunes 16/03
15 hs - Peatonal Eva Perón
Intervención artística de la comunidad educativa local, campaña “Florecerán Pañuelos” de Abuelas de Plaza de Mayo
Taller de murga “Pedacitos de Carnaval”
Martes 17/03
17 hs - Galería de Arte (Soler 217)
Presentación de producciones gráficas del programa Envión sede San Alberto
Presentación del libro “Carmen y Daniel” de Patricia Pellegrini
18hs Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)
Puesta teatral biográfica y documental “El acto del 24 de agosto” de Gustavo Dos Santos, basada en el libro ”Carmen y Daniel”
Miércoles 18/03
18 hs - Unidad de Gestión Municipal Villa Udaondo (El Tirador 451)
Proyección del documental “Seré Memoria” de Christian Gil
Jueves 19/03
17 hs - Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles)
Obra de teatro y danza “El último vuelo” de Yamandú Villalba
Presentación de proyectos del programa Jóvenes y Memoria
Viernes 20/03
10 hs - EEST N° 2 “Albert Einstein” (Fray Luis Beltrán 1425)
Inauguración del arco “Marca de la Memoria” construido por estudiantes, en el marco del programa Jóvenes y Memoria
Sábado 21/03
17 a 20hs - Auditorio Municipal Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848)
Presentación audiovisual a cargo del programa Jóvenes y Memoria: "Memoria Militante de Ituzaingó"
Cierre “Carnaval por la Memoria”
Más información: Llamando al 2120-1872 (Secretaría de Cultura y Educación) o en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).