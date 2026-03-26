Escándalo en la AFA por “sobres para árbitros”

Mensajes del entorno de Pablo Toviggino ubican a Federico Beligoy en entregas de dinero y exponen cómo se movía una interna sensible en la AFA.



Una investigación periodística y judicial ha puesto al descubierto un presunto sistema de corrupción estructural dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



A través de la filtración de chats y documentos, se exponen maniobras que involucran pagos de sobornos, manipulación de designaciones arbitrales y el uso de "sobres" con dinero en efectivo para garantizar resultados y lealtades políticas.



El material probatorio surge principalmente del peritaje al teléfono de Juan Pablo Beacon, exasesor legal y mano derecha de Pablo Toviggino (tesorero de la AFA).



En las conversaciones recuperadas por la justicia, se detallan movimientos de dinero destinados a figuras clave del arbitraje: Luis Lobo Medina y Fernando Espinoza.



Un mensaje enviado a las 11:30 hs de la mañana resulta particularmente revelador: “Tenelos con vos. Están a nombre de Beligoy acordate”, instruyendo a Beacon sobre la custodia de fondos destinados a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.



La investigación sugiere que estos pagos estarían vinculados a la presión sobre el sindicato SADRA, liderado por Guillermo Marconi.



En los chats, Beacon y Toviggino discutían cómo "voltear las cautelares" judiciales que obligaban a la AFA a incluir árbitros de dicho gremio, a quienes consideraban opositores. La estrategia era designar a "cuatro boludos por mes" de SADRA para simular cumplimiento judicial.



Al día siguiente, Beacon confirmó: “Fede (Beligoy) los puso a todos... tampoco que se mal acostumbren”. Marconi fue tajante: "Beligoy tiene obediencia debida con Toviggino. Él es el encargado de designar a dedo a los árbitros".

La trama no sólo afecta a los árbitros. Fuentes judiciales indican que Pablo Carroza, periodista especializado en el ascenso, habría recibido pagos mensuales de entre $40.000 y $50.000 (entre 2020 y 2021) provenientes de la empresa Malte SRL, vinculada a Toviggino.

El objetivo atribuido a esos movimientos era exponer al árbitro Nicolás Jara y defender la gestión de la AFA, mientras fuentes cercanas al periodista sostuvieron que esas entregas habrían seguido hasta mediados de 2025.

La historia de Jara no quedó afuera del tablero judicial y político. A partir de lo difundido por Carrozza y de publicaciones del ex árbitro Javier Castrilli, el legislador porteño Facundo Del Gaiso presentó una denuncia por presuntas estafas y otras defraudaciones contra Jara, Beligoy y Toviggino.



Esa presentación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, fue enviada a la fiscalía correspondiente y terminó, a fines de junio de 2025, con el sobreseimiento de Toviggino y el archivo de la denuncia respecto de Jara y Beligoy por “inexistencia de delito de carácter federal”, una salida que no clausura, sin embargo, el valor probatorio que ahora pueden tener estos chats en otras investigaciones.