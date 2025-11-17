Escandaloso final en Madryn con represión policial

El encuentro entre Deportivo Madryn vs Deportivo Morón finalizó con graves incidentes, donde la policía agredieron a jugadores del “Gallo” arrojándole gas pimienta, cuando se retiraban hacia los vestuarios.



Luego de la polémica victoria del equipo local por la mínima diferencia, el final del partido fue una batalla campal dentro del mediocampo: Los jugadores de Morón se enfrentaron cara a cara con la Policía y fueron rociados con gas pimienta en la entrada al túnel que conduce a los vestuarios.



Varios futbolistas terminaron tirados en el piso, pidiendo ayuda y evidentemente afectados por el químico. Algunos tuvieron que ser atendidos por los médicos.



Julio Salvá se encontraba entre medio tratando de poner calma cuando la policía empleó gas pimienta contra la gente del Gallo, con el arquero sufriendo de lleno por los efectos como también Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortavé, que terminaron muy afectados al recibir el impacto de lleno en sus ojos.



Quedando tendidos golpeando el césped por el dolor y la impotencia de lo ocurrido en Chubut, al caer en un duelo marcado por las polémicas donde finalizaron con sus casacas rojiblancas teñidas de naranja por el uso del arma represiva.

BATALLA CAMPAL EN LA PATAGONIA



Tras el final del partido en el que Deportivo Madryn derrotó 1-0 a Deportivo Morón, hubo fuertes cruces con golpes de puño incluidos entre los futbolistas y también, de los jugadores visitantes con la policía. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/nR59ubmZNo — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

Félix Benito, ayudante de campo de Walter Otta en Morón, corría por varios lugares para intentar calmar. Cabe destacar que el técnico principal no pudo dirigir por una sanción de la AFA.

La serie entre Deportivo Madryn y Morón terminó 1-1, pero el Aurinegro avanzó gracias a la ventaja deportiva y se metió en la final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División.



Ahora lo espera Estudiantes de Río Cuarto, en un mano a mano que definirá quién sube a la máxima categoría.



La ida se jugará en Córdoba y la revancha tendrá lugar en Puerto Madryn. Si tras los 90 minutos del segundo partido la serie sigue igualada, el ascenso se definirá por penales.