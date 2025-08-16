"Escribiendo con ritmo": Continúan las inscripciones para el taller de rap para infancias y adolescencias

La Biblioteca Municipal de Morón "Domingo Faustino Sarmiento" continúa recibiendo inscripciones para el taller "Escribiendo con ritmo", una propuesta pensada para que los chicos y chicas puedan aprender las reglas de la métrica y la composición musical.





Con foco en generar un espacio creativo de rap, la iniciativa está destinada a niños, niñas y jóvenes de 11 a 16 años que estén familiarizados/as con el rap y el trap y busquen ampliar su formación para animarse a escribir sus propias canciones.





El taller "Escribiendo con ritmo" está coordinado por Nicolás Ferreyra, quien creó esta experiencia para grandes y chicos con el objetivo de explorar cómo el rap puede convertirse en una herramienta poderosa para nombrar el mundo, contar historias y fortalecer la propia voz.





Además de realizarse prontamente en Morón, el taller de rap de Ferreyra se dicta durante la semana en Chacarita en el espacio de Arte y Cultura "Aluche" con una gran convocatoria. Asimismo, durante el año, la iniciativa tuvo lugar en otros espacios culturales de CABA, como el Centro Cultural 25 de mayo, Naesqui - Libros y Café, entre otros.





El taller "Escribiendo con ritmo" tendrá una duración de cuatro clases y se dictará en la sede de la Biblioteca Municipal de Morón, ubicada en Brown al 763, en el rango horario de 16 a 18.





Además, según adelantaron desde el espacio cultural moronense, los encuentros comenzarán el próximo viernes 22 de agosto.





Para inscribirse en el taller "Escribiendo con ritmo" dictado por Nicolás Ferreyra es necesario enviar un mail a: labibliodemoron@gmail.com y solicitar más información.