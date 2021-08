Escritorxs del Conurbano: Hoy, Mariana Delponte

“Todavía existe el prejuicio de que la mujer sólo escribe novelas románticas o que no puede hablar de ciertas cosas”, afirma Mariana Delponte, escritora del oeste y, además, contadora.

Con humildad y los pies bien firmes en la tierra, la escritora oriunda de Villa Tesei hizo un recorrido con La Ciudad acerca de sus primeros pasos en el mundo de la escritura, su obra “Paseo en loop”, disponible en Amazon, el panorama del mercado editorial y la edición autogestiva del conurbano.

¿Cuándo empezaste a escribir?

Empecé a escribir de chica, estaba en tercer o cuarto grado y ya leía bastante. Las primeras tareas de la escuela del tipo “escribir una historia” eran mis favoritas y me divertían mucho. Creo que, cuando uno es chico y la imaginación está tan a flor de piel, la lectura te lleva a querer “aportar” con las propias historias, ya sea escribiendo o de cualquier otra manera. Para mí era un juego. Después, en la adolescencia, empezó a responder más a una necesidad de expresión y de a poco fui tratando de perfeccionarlo y compartirlo, aunque no me considero una escritora profesional.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

No tengo un escritor de cabecera, pero si tengo que elegir a unos favoritos no me gustaría dejar de mencionar a Cortázar, Borges, Benedetti, Saramago, Unamuno. También la música fue una gran influencia y los amigos escritores que me fui encontrando en el camino, que cada día me sorprenden con sus creaciones.

¿Qué pensás del ambiente literario del oeste? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

El Oeste es muy rico en literatura y en arte en general. Hay mucha variedad, no se cae simplemente en el cliché de hablar del barrio o de tal bar (aunque suelen estar esos condimentos), y hay muchos escritores que se han hecho lugar en pequeña y gran escala, sin necesidad de ser etiquetados como escritores del oeste sino por su estilo propio.

En el mercado editorial veo que hay espacios alternativos que le dan lugar a las nuevas voces: las pequeñas editoriales, la visibilidad que dan las redes sociales, los eventos y ferias independientes y, por supuesto, los escritores que autogestionan sus publicaciones.

Mi percepción es que, para el escritor que recién empieza, las editoriales a las que puede acceder simplemente ofrecen un servicio que termina cuando el libro sale de la imprenta (salvo excepciones) y no hay un acompañamiento posterior. Por ahí de esa situación nace la idea “¿y por qué no lo hago yo?”, lo cual demanda bastante más esfuerzo pero es muy gratificante.

El libro de Mariana Delponte está disponible en Amazon.

¿Cómo ves el ambiente literario, del oeste y en general, para las mujeres escritoras?

Creo que todavía existe el prejuicio de que la mujer sólo escribe novelas románticas o que no puede hablar de ciertas cosas. Se está diluyendo, pero todavía existe.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pink washing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que en los últimos años se han abierto paso grandes escritoras que demostraron que las mujeres no sólo escriben historias de amor, y los hombres también pueden destacarse en ese terreno; se está rompiendo el límite.



Siempre habrá un mercado de novelas románticas, lo cual es excelente, así como también siempre habrá mercado de terror, ciencia ficción, etc. Creo que lo diferencial va a ser dejar de darle más importancia a “quién” escribe para pasar a valorar más “lo que” se escribe.

¿Cuáles son tus producciones favoritas y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Siempre mis favoritos son los últimos que escribo, porque cuando pasa el tiempo empiezo a encontrarles defectos, ya no me representan y dejan de gustarme (creo que nos pasa a muchos).

Aún así, a los cuentos publicados en mi libro “Paseo en Loop” (editado en 2016 de forma autogestionada, actualmente disponible en Amazon) les tengo un cariño enorme por el tiempo que les dediqué, son mis hijos literarios y representan la esencia de mi estilo.

Luego no volví a publicar, pero estoy recopilando cuentos para una segunda antología, que aún falta pulir, y que me gustan porque son aún más oscuros que los de “Paseo en Loop”.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

Que tenga confianza en sí mismo, aproveche las ventajas de la tecnología para llegar a más lectores y no se deje aturdir por lo que otros han hecho antes, o lo que dicen que se debe hacer o no como escritor. Que encuentre su estilo y busque el ambiente donde se sienta cómodo. Y que nunca deje de divertirse escribiendo.