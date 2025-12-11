Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero": Últimos días para inscribirse al ciclo lectivo 2026

Hasta el 12 de diciembre, los interesados y las interesadas en la actuación podrán anotarse a la pre-inscripción presencial para estudiar la carrera de Formación Actoral en la Escuela "Pedro Escudero" de Haedo.





El espacio, que fue creado en el año 2004 por la Dirección de Arte y Cultura del Municipio de Morón (a cargo por entonces de Daniel Zaballa) se convirtió en todo un emblema del teatro y la actuación en el oeste, formando a varias cohortes de actores y actrices de todo el conurbano.





Concebida desde su inicio como escuela-taller por su abordaje metodológico, "La Escu", como le dicen cariñosamente los vecinos y las vecinas, se presenta como una oportunidad de formación y creación teatral que permite a los y las estudiantes transitar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje con mucha libertad creativa.





Además, la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero" ofrece una formación teatral integral, junto al Laboratorio Municipal de Creación Teatral, que brinda a los egresados y las egresadas la posibilidad de continuar y profundizar los conocimientos ya adquiridos en un espacio de investigación y producción, ofreciendo a su vez la oportunidad de interactuar con actrices y actores que han realizado otros recorridos.





Actualmente, el espacio educativo y cultural de Haedo se encuentra recibiendo las inscripciones de quienes deseen formarse en la actuación durante el ciclo lectivo 2026.





El proceso de pre-inscripción, que estará habilitado hasta el 12 de diciembre, se realiza de forma presencial en la sede de la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero", ubicada en Estrada 17 (Haedo). Allí, los interesados y las interesadas deberán acercarse de 10 a 20 para completar la ficha de inscripción.





Para realizar el trámite, es necesario llevar una fotocopia del DNI y dos fotografías tamaño 4x4. Sólo podrán inscribirse quienes tengan 18 años cumplidos al 30 de junio del 2026.





La carrera de Formación Actoral en la "Pedro Escudero" tiene una duración de tres años y medio y cuenta con una amplia disponibilidad de turnos y días de cursada para favorecer el aprendizaje de todos y todas.





Para más información, acercarse a la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero".