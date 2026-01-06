Estación ambiental itinerante: Conocé los días que se realizará el operativo de reciclaje en Castelar

Esta semana inicia un nuevo cronograma de la propuesta ambiental de recolección y separación de residuos reciclables en Castelar, una iniciativa del gobierno local para promover políticas públicas orientadas al cuidado ambiental.







Se trata de la Estación ambiental itinerante, un proyecto que recorre distintas plazas y puntos de los distritos del Municipio de Morón para que los vecinos y las vecinas se acerquen a dejar sus elementos reciclables.







La propuesta, que ya recorrió distintos barrios de Villa Sarmiento y Morón, busca que los y las habitantes del partido puedan reciclar materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.









En esta ocasión, el operativo ambiental se ubicará entre las calles Prudán y Arena en Castelar, frente al PROCREAR con un amplio horario semanal para que todos y todas sigan apostando al cuidado del medio ambiente.









Según el Municipio de Morón, los vecinos y las vecinas de Castelar podrán acercarse a la Estación Ambiental de lunes a viernes en el rango horario de 9 a 19 horas.









Además, el operativo continuará los fines de semana y los días feriados, con un horario de recepción de residuos reciclables de 10 a 18 horas.









La propuesta de la Estación Ambiental se complementa con el programa Día Verde, mediante el cual todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables casa por casa en los distintos barrios del partido de Morón.

