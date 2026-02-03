Estación ambiental itinerante: Conocé los días que se realizará el operativo de reciclaje en Morón

Esta semana inicia un nuevo cronograma de la propuesta ambiental de recolección y separación de residuos reciclables en Morón, una iniciativa del gobierno local para promover políticas públicas orientadas al cuidado ambiental.







Se trata de la Estación ambiental itinerante, un proyecto que recorre distintas plazas y puntos de Morón para que los vecinos y las vecinas se acerquen a dejar sus elementos reciclables.







La propuesta, que ya recorrió distintos barrios de Villa Sarmiento y Castelar Sur, busca que los y las moronenses puedan reciclar materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.







Este miércoles 4 de febrero de 9 a 13, el operativo reciclable se llevará a cabo en la Plaza San Martín (Buen Viaje y Belgrano) en Morón centro. El miércoles 11 y en el mismo horario, la Estación ambiental itinerante se podrá encontrar en la Plaza Cumelén (Los Incas y San Pedro) en Castelar.





Por su parte, el miércoles 18 de febrero de 9 a 13, la propuesta ambiental moronense se realizará en la Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco) en Haedo, mientras que el 25 de febrero se mudará a la Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino) en Villa Sarmiento.













Esta propuesta se complementa con el programa Día Verde, mediante el cual todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables casa por casa en los distintos barrios del partido de Morón.