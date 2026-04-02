Estafas y traición: engañó a una empleada del Posadas, le robó millones y fue detenido en Tribunales

Bajo la apariencia de un paciente agradecido y un empresario exitoso, un hombre de 29 años logró estafar de forma reiterada a una trabajadora del Hospital Posadas. Tras permanecer prófugo de la justicia por no presentarse al juicio, fue detenido por la Policía Federal en el barrio porteño de Tribunales.



La investigación, llevada adelante por el DFI de la PFA, reveló una trama de engaños que comenzó a fines de 2023. El estafador logró ganarse la confianza de la empleada del centro de salud de El Palomar mediante un trato cordial, llegando a decirle que "ningún médico lo había tratado tan bien como ella".



Valiéndose de esa confianza, el hombre le aseguró que era dueño de una empresa dedicada a la venta de celulares de alta gama. Le ofreció equipos de última generación a precios muy bajos bajo la excusa de que los compraba directamente en la aduana. La mujer, confiada en su palabra, le pagó por adelantado un teléfono que jamás recibió.

De los celulares a un falso interés inmobiliario

Sin embargo, la ambición del delincuente no se detuvo ahí. Al enterarse de que la trabajadora del Posadas tenía a la venta una propiedad valuada en 340.000 dólares, simuló interés en comprarla e incluso llegó a visitar el inmueble para darle veracidad a su relato.



Para concretar la supuesta operación, el sujeto le manifestó que primero debía vender unos terrenos familiares en Santiago del Estero. Con ese pretexto, comenzó a solicitarle dinero para "agilizar trámites", logrando sacarle más de 1.000 dólares y una suma superior a los 1,1 millones de pesos en efectivo y transferencias bancarias, equivalentes a casi 3,5 millones de hoy.

Prófugo y captura en Tribunales

Al advertir la maniobra, la damnificada realizó la denuncia penal y la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25. Sin embargo, al momento del debate oral, el imputado no se presentó y quedó en calidad de prófugo.



Tras tareas de inteligencia, los investigadores de la División Búsqueda de Prófugos determinaron que el hombre frecuentaba la zona de Tribunales. Finalmente, se montó un operativo de vigilancia que permitió detenerlo sobre la calle Tucumán al 1300. El detenido ya se encuentra a disposición de la justicia bajo los cargos de estafas reiteradas.