Este sábado llega una serie de propuestas inmersivas a Ituzaingó

Este sábado 10 de enero, desde las 15:00hs, el grupo de entretenimiento "Estrella del Plata" invitará a los vecinos de Ituzaingó a disfrutar de un viaje por las maravillas del espacio o descubrir los misterios ocultos del fondo del mar. En esta nota te contaremos los detalles y los precios de cada una de estas actividades.



En principio, es importante destacar que esta jornada se desarrollará en la Sociedad de Fomento Libertador (Vilela 1765). Allí mismo se podrá participar y disfrutar de las propuestas inmersivas "Jurassic Dome 2", "Aventura Submarina" y "Misión Espacial".





La propuesta de "Misión Espacial", se trata de una "oportunidad de explorar en 360°" como si uno fuera "un auténtico astronauta". De esta forma, los interesados podrán recorrer las maravillas ocultas de los planetas, las estrellas y las galaxias. Los horarios, para este domo en particular, son los siguientes: 17:00hs - 20:00hs.



Luego se encuentra la posibilidad de participar del "Jurassic Dome 2". En este, los participantes tendrán la posibilidad de recrear un paseo y recorrido, a través del mundo cuando vivía los dinosaurios. Esta actividad cuenta con los siguientes horarios: 15:00hs - 16:20hs - 17:45hs - 19:15hs - 20:45hs.



Para finalizar, encontramos a "Aventura Submarina". Esta propuesta invita a “sumergirte en una increíble aventura submarina” en un domo que ofrecerá todos los detalles de un viaje al fondo del mar. En este caso los horarios con los siguientes: 15:40hs - 18:30hs.

¿Cómo conseguir entradas para estas diferentes propuestas inmersivas?





Las personas que adquieran entradas -las cuales pueden conseguirse a través de estrellareservas.com- deberán retirar las mismas presentándose, en la Sociedad de Fomento Libertador, unos 20 minutos antes de la función elegida. Los valores de las entradas, para las diferentes funciones que habrá en la jornada, son los siguientes:



