Estos son los accesos para el público de Ituzaingó en el Sur

Con vistas al trascendental choque por Copa Argentina, la organización ha definido los detalles logísticos para el traslado y el ingreso de la parcialidad del Club Atlético Ituzaingó. En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber para el duelo del lunes en Banfield.



El escenario del partido entre Ituzaingó vs Estudiantes de La Plata que se jugará este lunes a las 21:15 hs, será el Estadio Florencio Sola, casa del Club Atlético Banfield, que abrirá sus puertas para recibir a los hinchas del Verde que se acercaran al estadio.



Cabe destacar que este encuentro será televisado en vivo y en directo a través de TyC Sports.



La organización de la Copa Argentina dispuso que el público ituzainguense que irán hacia el “Lencho” Sola, deberán ingresar por la Tribuna Valentín Suárez.



Este sector, estratégicamente ubicado para brindar una visión clara del campo de juego, tiene una capacidad para 6000 personas, lo que asegura un marco imponente para alentar al equipo en este desafío eliminatorio.



Puntos de Acceso Específicos



De acuerdo al mapa oficial de ingresos, los simpatizantes de Ituzaingó deberán centralizar su llegada por la calle Gallo.



A partir de las 18:15 hs, se abrirán las puertas del estadio. Los accesos están divididos de la siguiente manera:



· Puerta 11 (Platea Valentín Suárez): Destinada a quienes hayan adquirido su entrada para el sector de plateas, ingresando directamente por la calle Gallo.

· Puerta 12 (Popular Valentín Suárez y Personas con Discapacidad): Este acceso también se encuentra sobre la calle Gallo y será la entrada para el grueso de la hinchada que ocupe la cabecera popular.

HOY SE VENDEN LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE COPA ARGENTINA



Por otra parte, las entradas se están vendiendo desde ahora, hasta las 17 hs en la Sede Social del CAI (Los Pozos 48), y el lunes a partir de las 11 hs, hasta las 18 hs. Se podrá abonar en efectivo, y también habrá un posnet para otros medios de pago.



· Generales: $50.000

· Plateas (Sector Valentín Suárez): $70.000

· Menores (desde 11 años): $40.000