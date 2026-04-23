Estudiantes de la UNAHUR accedieron a la final de un mundial de desarrollo de videojuegos

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) logró un importante reconocimiento internacional al clasificarse a la instancia final de la GameJam+, una de las competencias más relevantes del mundo en creación de videojuegos. La definición se llevará a cabo en mayo, en Brasilia, donde competirán equipos de más de cincuenta países.



Los finalistas cursan la Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la UNAHUR y superaron con éxito las semifinales latinoamericanas de este certamen, que celebra su décima edición. La GameJam+ propone una maratón intensiva de desarrollo en la que los participantes deben idear, diseñar y producir un videojuego en tiempo récord.





El proyecto que les permitió alcanzar la final se titula Silent Searcher, un videojuego protagonizado por el célebre detective Sherlock Holmes, quien en esta versión enfrenta criaturas sobrenaturales como demonios y vampiros. El juego fue desarrollado en apenas 72 horas utilizando GDevelop, una herramienta que facilita la creación de prototipos de manera ágil.



“El tiempo es un gran desafío en este tipo de competencias, pero logramos definir la idea rápidamente y enfocarnos desde el inicio”, explicó el estudiante Tiziano Ferro. En la misma línea, su compañera Candelaria Godoy destacó la intensidad del proceso: “Fue todo muy rápido y emocionante”.



El equipo se completa con Josefina Abril Lucena y Joaquín Godoy, quienes, junto a sus compañeros, debieron organizarse y dividir tareas para cumplir con los exigentes plazos de la competencia. “En estas jams es clave el trabajo en equipo. Nosotros orientamos, pero los estudiantes suelen encontrar su propia dinámica”, señaló el docente Hernán Hernández, quien también subrayó que muchos de los participantes se encuentran dando sus primeros pasos en la carrera.