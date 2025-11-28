Estudiantes fue sancionado por la AFA por el “espaldazo”

Luego del escándalo por el pasillo de espaldas a Central, el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, estará seis meses desafectado de "toda actividad", mientras que los jugadores mencionados en el informe deberán cumplir dos fechas de suspensión en 2026.



El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las sanciones para el club Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central en la antesala del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.



En el boletín publicado del día de ayer, se aclara que el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, quedó suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”, mientras que los futbolistas involucrados en el mencionado hecho recibieron dos fechas de suspensión que deberán cumplirse recién en el próximo torneo oficial.

Según indicó el fallo, los jugadores que deberán cumplir el castigo son: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetré Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.



Por otro lado, Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá llevar la cinta durante los próximos tres meses.



Además, el club "Pincharrata" deberá pagar una multa económica “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.



Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.