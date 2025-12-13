Estudiantes secundarios de Ituzaingó juntan firmas para frenar el desfinanciamiento de Milei a las escuelas técnicas

La educación pública en la Argentina atraviesa horas decisivas, y los jóvenes de Ituzaingó han decidido no quedarse de brazos cruzados. Hace algunos días, a través de las redes sociales, la Unión de Estudiantes Secundarios Ituzaingó (UESI) lanzó un comunicado urgente advirtiendo sobre la delicada situación que enfrentan las escuelas secundarias técnicas, no solo en nuestro barrio, sino a lo largo y ancho de todo el país.





El eje del conflicto radica en el Presupuesto 2026 que se tratará próximamente en el Congreso Nacional. Según denuncian los estudiantes, el proyecto contempla que las escuelas técnicas dejen de recibir financiamiento por parte del Estado Nacional. Esta medida, de concretarse, pondría en una situación crítica a una modalidad educativa que históricamente ha sido motor de ascenso social y desarrollo industrial.





Actualmente, la educación técnica ya se encuentra en crisis. La escasez de recursos ha llevado a una normalidad que no deberíamos aceptar: baños en mal estado, falta de insumos básicos para los talleres y salarios docentes que pierden constantemente contra la inflación. Hoy en día, muchos de los materiales necesarios para aprender se consiguen gracias a que la propia comunidad educativa los brinda o porque los mismos estudiantes se organizan para comprarlos.

En Ituzaingó contamos con dos escuelas técnicas que son orgullo de la zona oeste. Por eso, el mensaje de la UESI es contundente: "No vamos a permitir que las desfinancien". Desde la organización estudiantil han levantado la voz para intentar frenar lo que califican como un "proyecto inhumano, hambreador y cruel" impulsado por el gobierno de Javier Milei.





El comunicado de los estudiantes profundiza en el concepto de libertad, tan debatido en estos tiempos. Sostienen que cuando se recorta la Escuela Técnica Pública, no se está otorgando libertad, sino que se le están quitando recursos y oportunidades. La educación técnica no es solo un título; es la posibilidad concreta de una vida mejor para miles de jóvenes cada año.





Ante este escenario, la convocatoria es abierta a toda la comunidad. Los estudiantes han puesto a disposición un formulario digital para juntar firmas y demostrar el apoyo masivo a las escuelas técnicas de Ituzaingó y de toda la Argentina. Es un llamado a la solidaridad vecinal para defender el derecho a estudiar en condiciones dignas.





Para sumarte a esta iniciativa y apoyar el reclamo, podés ingresar al enlace difundido en sus redes sociales y completar el formulario. La defensa de la educación técnica es, en definitiva, la defensa del futuro de nuestros jóvenes.