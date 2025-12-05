Explotación sexual en Ituzaingó: condenan a madre e hijo, pero seguirán en libertad

Una madre y su hijo fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por explotar económicamente la prostitución en un bar nocturno de Avenida Rivadavia, en Ituzaingó. La sentencia confirmó el funcionamiento del esquema, pero dispuso que los acusados continúen en libertad.



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata condenó a tres años de prisión en suspenso a una mujer y a su hijo por explotación económica del ejercicio de la prostitución en un local nocturno de Ituzaingó conocido como "Papucho", ubicado en Avenida Rivadavia 22.102, esquina Iriarte.



Los condenados son María Agueda Acevedo Almada, paraguaya, y su hijo Juan Pablo Patiño, considerados autores del delito. El local, habilitado desde 2006 como “Café Bar Papucho”, captaba mujeres en situación de vulnerabilidad.



La investigación comenzó en julio de 2010 tras un pedido internacional de un juzgado paraguayo que buscaba detener a Acevedo Almada, alias “Na Ñeca”, por manejar prostíbulos con mujeres paraguayas en Argentina.



El 31 de octubre de 2010 la Policía lo allanó y encontró a Patiño atendiendo la barra y secuestró libretas sanitarias, una agenda con anotaciones, celulares y dinero.



Las mujeres señalaron a la dueña y describieron la mecánica de la explotación: del dinero abonado por los hombres a cambio de los servicios sexuales y las copas, ellas percibían el 50%, mientras que la mitad restante era retenida por el encargado, Patiño.



Madre e hijo aceptaron un juicio abreviado y admitieron su responsabilidad. Aunque inicialmente estaban acusados de trata, la Justicia redujo la calificación a “explotación económica” porque las mujeres no estaban privadas de su libertad.



Finalmente, ambos recibieron tres años de prisión en suspenso: no irán a la cárcel por no tener antecedentes y mostrarse arrepentidos, según el fallo al que pudo acceder La Ciudad.