Falleció Marcelo Araujo, un ícono del relato argentino

El locutor tenía 78 años y estaba internado en una clínica de Vicente López. Marcó una era junto a Enrique Macaya Márquez, con quien condujo Fútbol de Primera.



Marcelo Araujo, una de las voces más icónicas del fútbol argentino, falleció este lunes a los 78 años. El relator estaba internado en una clínica de Vicente López a causa de una neumonía y, no habrá velorio, donde será cremado hoy por la mañana en el Cementerio de la Chacarita.



Con un estilo muy particular y disruptivo para narrar las jugadas, Araujo relató los partidos más importantes del fútbol argentino y de la Selección Nacional, además de formar una dupla histórica junto a Enrique Macaya Márquez, con quien condujo el programa "Fútbol de Primera".



Con el paso del tiempo, ese estilo quedó resumido en expresiones muy reconocibles, como “Estás crazy, Macaya”, “La que te devoraste” o “Si lo hacés me voy”, además de gritos de gol que muchos todavía asocian a su voz.



Entre ellos, varios medios volvieron a destacar el relato del gol de Martín Palermo a River en el superclásico de 1999.



También quedó ligado a apodos que se hicieron populares en las transmisiones, como “Apache” para Carlos Tevez, “Shileno” para Marcelo Salas, “El Torero” para Juan Román Riquelme, y “El Burrito” para Ariel Ortega.



Más allá de la causa de muerte, ese repertorio ayuda a entender por qué Marcelo Araujo siguió ocupando un lugar singular en la historia del relato argentino.

No fue sólo una voz popular: fue un relator que hizo del estilo propio una marca reconocible y que quedó unido a una época muy recordada del fútbol en televisión.



Entre 1989 y 2004 condujo junto a Macaya el histórico ciclo "Fútbol de Primera", y luego, fue uno de los relatores más importantes de Fútbol Para Todos hasta 2013, donde se alejó definitivamente de los medios de comunicación.

Marcelo Araujo compartió sus primeros pasos junto a Fernando Niembro en el Círculo de Periodistas Deportivos, relación de la que surgió luego una escuela para la formación de colegas.



Asimismo, integró la producción Sport 80, punto de encuentro de figuras relevantes de su tiempo.



No solamente eso, sino que además tuvo participación en el videojuego llamado “PC Fútbol 5.0” un título muy popular a fines de los 90 que incluyó por primera vez un campeonato argentino y sumó un elemento revolucionario para la época: los relatos en español con la voz de Araujo.



El periodista, que ya era una referencia absoluta en las transmisiones deportivas, grabó frases que acompañaban las jugadas durante los partidos y que rápidamente se volvieron parte del recuerdo colectivo de quienes lo jugaron.



El relator aportó un tono descontracturado y muy argentino a los comentarios del juego, con intervenciones que rompían el molde de los relatos tradicionales y que sorprendían incluso dentro del universo de los videojuegos.



Con el paso del tiempo, esas frases se transformaron en parte del recuerdo colectivo de quienes pasaron horas jugando al PC Fútbol 5.0 y hoy vuelven a resonar entre los fanáticos que crecieron escuchando su voz en las transmisiones deportivas.