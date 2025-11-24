Falleció un gerente histórico de Selecciones de AFA

Omar Souto, histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, falleció a los 73 años. Su legado en la AFA y su papel en la llegada de Messi a la selección son invaluables.



El histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, Omar Souto, murió a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi con la camiseta del país.



“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino... simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la Albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA”, escribió.



Finalmente, la publicación concluyó: “abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”.



Souto comenzó su camino en las juveniles y siguió al lado de las Selecciones incluso cuando su salud ya estaba resentida.



Luchaba contra una enfermedad desde hacía un par de años, pero jamás se alejó del predio Lionel Messi de Ezeiza, su lugar en el mundo. Así lo recuerdan futbolistas, entrenadores y empleados: siempre presente, siempre dispuesto.

Incluso después de recibir el diagnóstico, siguió concurriendo al predio. En 2023 emocionó a todos al llegar en silla de ruedas a una práctica de la Selección.

Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel frenaron todo para saludarlo. Desde ese día volvió a ser habitué, siempre firme pese al tratamiento.



También tuvo un rol clave con Emiliano “Dibu” Martínez, cuando todavía peleaba por hacerse un nombre en Europa. Le pidió entradas para un partido y Souto lo pinchó: “Yo te las doy, pero prometeme que la próxima vez no me vas a pedir entradas, te voy a ver como arquero de la Selección”. Cuando llegó la citación, el arquero fue directo a abrazarlo.



Su legado también tiene escenas inolvidables, como el día en que le prestó un saco a Carlos Bilardo para la presentación de Diego Maradona como DT de Argentina.



Como nota de color, “El Doctor” se fue apurado, no lo devolvió y Souto quedó sin las llaves de su casa que estaban en los bolsillos de la prenda.