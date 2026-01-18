Falleció un gran periodista del tenis argentino

El reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino, murió este sábado a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, luego de sufrir un paro cardiaco. Tristeza en el periodismo argentino.



El periodismo deportivo argentino y la familia del tenis están de luto: a los 80 años, y en el inicio de una temporada en la que iba a cumplir medio siglo trabajando en los medios de comunicación difundiendo tenis, falleció el reconocido periodista Guillermo Salatino, un hombre cuya vida estuvo intrínsecamente ligada a la raqueta.



El fallecimiento se produjo ayer en la Clínica La Trinidad de San Isidro, a causa de un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana.



Guillermo había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre y continuaba vinculado activamente a la actividad periodística.



Desde hace décadas trabajaba en Radio La Red, donde se consolidó como una de las voces más autorizadas en la cobertura del tenis argentino e internacional.

Su última gran labor fue la cobertura de las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en noviembre pasado en Bologna, una despedida simbólica para quien dedicó su carrera a seguir de cerca a los tenistas nacionales alrededor del mundo.



Además, tuvo un extenso y recordado paso por Radio Continental, donde se desempeñó durante años como columnista de tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales y líder de audiencia durante generaciones.



En una de sus últimas entrevistas, Salatino había contado con franqueza las dificultades de salud que atravesaba. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos.



Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había explicado, dejando en claro que su alejamiento parcial no era por falta de pasión, sino por una cuestión física.



Esa pasión por el tenis lo acompañó desde la infancia. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordaba con emoción, graficando un vínculo casi natural con el deporte que luego lo convertiría en uno de sus principales difusores en el país.



La Asociación Argentina de Tenis despidió a Salatino con un sentido mensaje en redes sociales. “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.



Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, expresó la entidad.

Sin lugar a dudas, la partida de Salatino causó un gran impacto en el mundo del deporte, donde fue un referente indiscutido durante décadas, cubriendo más de 140 torneos de Grand Slam y convirtiéndose en un mentor para muchas generaciones de periodistas.