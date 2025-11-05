Falso agente de viajes estafaba con pasajes baratos y tarjetas clonadas. Fue detenido en Ituzaingó

Un hombre fue detenido en Ituzaingó acusado de liderar una estafa en la que se hacía pasar por agente de viajes: ofrecía pasajes aéreos, entradas a eventos y otros servicios a precios bajos, pero luego los pagaba con tarjetas de crédito clonadas.



La investigación se inició cuando un hombre denunció consumos desconocidos en su tarjeta, entre ellos un pasaje a Brasil comprado en la plataforma Almundo.



A partir de ese dato, la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad rastreó al pasajero que había utilizado ese ticket, quien explicó que lo había adquirido a través de un contacto informal que aseguraba tener una agencia y ofrecer descuentos gracias a un supuesto sistema de millas.



Así, los clientes le pagaban mediante transferencia bancaria, quedándose el estafador con el dinero mientras que los servicios se abonaban con datos robados de tarjetas.



Con esa modalidad, los investigadores lograron identificar al menos a siete personas que habían viajado mediante este sistema. Uno de ellos incluso reconoció haber concretado la operación personalmente en el domicilio del imputado en Ituzaingó.





Con esa información, se ordenó un allanamiento en la vivienda, donde la Policía de la Ciudad secuestró más de 300 tarjetas entre en blanco y clonadas, estas últimas, de personas que no tenían vínculo con los residentes en el domicilio.



Además, secuestraron máquinas para copiar y transferir datos en bandas magnéticas, un posnet, equipos informáticos y un revólver calibre 22 con numeración limada y siete proyectiles.



El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito. La fiscalía busca ahora determinar si hay más víctimas o posibles colaboradores en la maniobra delictiva.