Villa Ariza: una polémica decisión en la EEP N° 2 suma rechazos de la comunidad educativa

En las últimas horas, se dio a conocer el reclamo de familias, docentes y estudiantes de la Escuela Primaria N° 2 “José Hernández” de Ituzaingó, quienes manifestaron su preocupación ante la decisión de autoridades distritales de quitar espacios pedagógicos fundamentales del establecimiento.





Según explicaron las familias, durante reuniones recientes entre la Jefa Distrital Fernanda Penisi y el Consejo Escolar, se planteó la necesidad de utilizar la planta alta del edificio escolar para otros fines (Secretaria de Asuntos Docentes), argumentando que “se necesitan más espacios” para organismos docentes . Sin embargo, en ese sector funcionan actualmente las aulas de Música, Artística, Computación, Laboratorio y Danzas, áreas esenciales para la formación integral de los niños y niñas.





La posible reubicación o eliminación de estos espacios generó una fuerte reacción entre las familias, que consideran la medida como un retroceso educativo y un atropello al derecho de los estudiantes a una educación completa y de calidad. Las familias encuentran en estado de alerta y movilización, realizando una junta de firmas que será presentada ante la Municipalidad de Ituzaingó, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, y todas las autoridades competentes que puedan intervenir para frenar la medida.

Además, las familias convocaron a los vecinos y vecinas de Ituzaingó a sumarse a la difusión del reclamo a través de las redes sociales, con el fin de visibilizar la situación y hacer escuchar su voz en todo el distrito.





“Es necesario defender juntos nuestros espacios educativos”, remarcaron desde la comunidad escolar, que insiste en que este tipo de decisiones no pueden tomarse sin la participación de quienes sostienen día a día la vida de la escuela.





Se esperan más novedades para los próximos días, ya que el reclamo comenzó a escalar a través de las redes sociales. No caben dudas de que los espacios pedagósicos son claves para el desarrollo de los niños del distrito y las familias de la Escuela José Hernández lo saben a la perfección.