Feria Lupita celebra sus 5 años en Castelar

Este fin de semana, el corredor gastronómico de la calle Santa Rosa se vestirá de fiesta. Feria Lupita, el proyecto colectivo que supo ganarse un lugar en la agenda de los vecinos, celebra su quinto aniversario con una edición especial que promete ser inolvidable. La cita es este viernes 13 y sábado 14 de febrero en las instalaciones de Burger 54 (Santa Rosa y Sarmiento, Castelar).



Surgida en 2021, en un contexto de reactivación tras la pandemia, la feria nació con el objetivo de brindar un espacio de desarrollo a diseñadores y emprendedores locales. Hoy, cinco años después, mantiene intacto ese espíritu. "Lupita cumple cinco años y lo queremos festejar como mejor sabemos hacerlo", expresaron desde la organización, invitando a la comunidad a ser parte del festejo.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán recorrer una gran variedad de stands que destacan por el arte y el diseño de autor, sellos distintivos de la feria, aunque también habrá opciones de reventa, indumentaria y accesorios como mates. La propuesta se complementa a la perfección con el patio gastronómico del lugar, ideal para quienes busquen cenar o picar algo mientras disfrutan del paseo.



El plato fuerte para los fanáticos del fútbol será la presencia de dos jugadores fuertemente emparentados con el Deportivo Morón: Leonel "Pipa" Gancedo y Alejandro "Chiche" Migliardi. Ambos han confirmado su presencia para compartir un grato momento con los hinchas que se acerquen a esta celebración tan especial.

Grilla confirmada para el viernes 13 y el sábado 14 de febrero





VIERNES 13 DE FEBRERO





18:00hs - Entrevista abierta con Leonel "Pipa" Gancedo (ex futbolista y entrenador).

19:30hs - Show de las Guerreras K-POP (con firma de autógrafos y fotos).

21:00hs - Set en vivo de DJ Robert Venitelli.

21:30hs - Cierre musical con tributo oficial a Luis Miguel.





SÁBADO 14 DE FEBRERO



