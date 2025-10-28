"Fiesta de los ancestros": Esta semana Morón recordará a quienes ya no están

Este miércoles 29 de octubre a las 20 comienzan los festejos por el "Día de los Muertos" en Morón, una tradición andina y latinoamericana que traspasa las barreras y tiene como objetivo honrar y recordar a los/as que ya no están.





El evento tendrá lugar en el espacio cultural "Roble Limón - Oasis de Arte" (Boatti 455, Morón centro) y comprenderá una serie de días, en línea con la festividad ancestral, en los que los vecinos y las vecinas podrán reunirse para celebrar.





"La vida vibra y la muerte no es un final, es un cambio de forma", sostuvieron desde Roble Limón respecto del encuentro titulado "Fiesta de los ancestros" que comenzará este miércoles por la noche.





Dicha fiesta tendrá inicio el 29 de octubre con un taller de armado de flores cempasuchil y rosas en papel, además de una cena compartida de pizzas caseras, para iniciar el encuentro con los seres queridos que vienen del más allá.





El viernes 31 de octubre desde las 19, en "Roble Limón - Oasis de Arte" los y las asistentes comenzarán a preparar el altar ya que, según sostuvieron desde el espacio, esa fecha es el día en que se abre el portal entre mundos.





Al día siguiente, el sábado 1 de noviembre de 16 a 20, el espacio cultural estará abierto en ese rango horario para que, quienes lo deseen, coordinen su visita y se acerquen al lugar para dejar su vela, la foto del ser querido que buscan honrar y agua, un elemento que "representa la pureza del alma y el alivio al cansancio de este viaje", explicaron.





Por último, el domingo 2 de noviembre de 12 a 17 tendrá lugar la celebración del Día de los Muertos, con un menú de tacos y tequeños, un altar para honrar a los seres queridos, un ritual de limpieza, feria americana, música folclórica en vivo y mucho más.





"La intención es seguir nuestras tradiciones andinas y latinoamericanas para celebrar este día como un reencuentro, en lugar de un momento triste", comentaron desde Roble Limón.





Los eventos por la "Fiesta de los ancestros" inician este miércoles 29 de octubre a las 20 en el espacio cultural "Roble Limón - Oasis de Arte" (Boatti 455, Morón centro). Las reservas y consultas pueden realizarse al siguiente número: 1136788878.