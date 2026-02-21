Fiesta del Cine en el Oeste: Últimos días para disfrutar de las mejores películas con descuentos

Hasta el 25 de febrero se estará llevando a cabo el evento "Fiesta del Cine", una propuesta que abarca diversas promociones, descuentos y precios exclusivos en películas para todas las edades.





La iniciativa tiene lugar en distintas salas de cine en todo el país y contempla entradas a $4.000 para funciones 2D y 3D. Además, el festival cinematográfico ya ha contado con varias ediciones previas, que han tenido una amplia convocatoria.





En el conurbano, la Fiesta del Cine se vivirá en las cadenas Cinemark Hoyts y Cinépolis y las diversas promociones del evento estarán disponibles en todas sus sucursales del oeste.





Dentro de los beneficios exclusivos de la Fiesta del Cine, se encuentran precios promocionales en entradas y descuentos especiales en combos de pochoclos y bebidas.





La programación del evento integra películas para todos los gustos y edades, abarcando desde films más clásicos, como reestrenos especiales, hasta títulos que continúan en cartelera y nuevas películas que llegarán a las salas los días del festival.





¿En dónde disfrutar de la Fiesta del Cine en el Oeste?

Para poder acceder a los beneficios y promociones de la Fiesta del Cine que se encuentran vigentes hasta el 25 de febrero, en zona oeste es necesario acercarse a las sucursales de Cinemark Hoyts en Morón (J.M. de Rosas 658, Plaza Oeste Shopping), Moreno (Av. Victorica 1128, Nine Shopping) y San Justo (Brigadier Juan Manuel de Rosas y Camino de Cintura, rotonda de San Justo).





O también es posible disfrutar del evento en las sucursales de Cinépolis en Merlo (Av. Pres. Juan Domingo Perón 24098, San Antonio de Padua) y Luján (Roberto Payro 198, Luján).