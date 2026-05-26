Morón: apartan a una funcionaria municipal tras el hallazgo de cocaína en su domicilio

Tras un allanamiento de la Policía Federal en el que se incautaron más de 500 gramos de cocaína, la Justicia busca a una ahora exfuncionaria del área de Políticas de Género del municipio de Morón. La mujer, que ya fue desplazada formalmente de su cargo por el gobierno local, se encuentra prófuga y acusada de tenencia de estupefacientes para su comercialización.

Megaoperativo y la funcionaria prófuga

Tras una investigación de la UFI N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti, se solicitaron ocho allanamientos para dar con una organización de narcomenudeo. Según fuentes judiciales informaron a La Ciudad, se desplegaron un total de ocho allanamientos simultáneos, siete de los cuales tuvieron lugar en la zona de Castelar Sur.



Uno de los operativos principales se desarrolló en la vivienda de la ahora exfuncionaria municipal, identificada como Luna Ortigoza, ubicada en la calle Isabel Pardo al 2500.



La mujer no se encontraba en el lugar, pero los efectivos lograron el secuestro de 509 gramos de cocaína, teléfonos celulares, una balanza y diversos elementos de corte y fraccionamiento utilizados habitualmente para el narcomenudeo.



Ante estos hallazgos, la jueza de Garantías Laura Pinto ordenó la detención y captura inmediata de Ortigoza, quien permanece prófuga bajo la imputación del delito de "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Más de un kilo de cocaína y la caída de un cómplice

La logística de la banda se extendía a otros puntos del distrito. Durante el procedimiento, los agentes allanaron otra propiedad situada en el Pasaje Florit al 3600, donde reside Ángel Paz, señalado por los investigadores como la pareja de la exfuncionaria municipal.



Paz tampoco se encontraba en la finca al momento de la irrupción, pero el resultado del registro fue contundente: las autoridades incautaron 1.098 gramos de cocaína. Al igual que Ortigoza, el hombre cuenta con un pedido de captura activo.



Por otro lado, en la calle Cogliati al 3500 fue aprehendido un sujeto identificado como N. H. A. , a quien se le incautaron 2,4 gramos de cocaína y 43,9 gramos de marihuana.

Respuesta oficial

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón emitió un comunicado oficial para confirmar el apartamiento de la funcionaria involucrada y despegar a la gestión del accionar delictivo.



El gobierno local aclaró que los allanamientos fueron impulsados por su propia Secretaría de Seguridad y aseguró que pusieron a disposición de la Justicia "toda la colaboración necesaria" para esclarecer el caso, ratificando su compromiso con la transparencia institucional y la ley.