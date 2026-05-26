Una apuesta por la salud: El Hospital Posadas ahora realiza cirugías más precisas y menos invasivas para tratar el cáncer de mama

El Hospital Posadas volvió a ser noticia en las últimas horas debido a un nuevo procedimiento que mejorará el tratamiento y la calidad de vida, esta vez, de las pacientes que transitan un cáncer de mama.





Se trata de una nueva cirugía más precisa y menos invasiva para combatir la enfermedad: A partir de la implementación del procedimiento de disección axilar dirigida, es posible identificar el ganglio centinela con el marcaje previo de ganglios comprometidos, lo que permite localizar y extraer de manera selectiva los ganglios afectados, evitando en muchos casos la extirpación completa de la axila.





Con la utilización de esta técnica, que es realizada por la Unidad de Mastología del hospital, se logra mejorar la evaluación de la enfermedad, reducir el impacto quirúrgico y favorecer la recuperación de las pacientes.





Un avance que salva vidas

Según los últimos datos del gobierno nacional, en Argentina se registran más de 20.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, por lo que la implementación de técnicas médicas novedosas ayudan a paliar los efectos de la enfermedad, favorecen la detección temprana y la diversidad de tratamientos.





En este sentido, la disección axilar dirigida se presenta como un procedimiento de vanguardia que está indicada en pacientes con ciertos tipos de cáncer de mama, especialmente en aquellos casos en los que el tratamiento incluye quimioterapia previa.





Actualmente, el Hospital Posadas realiza aproximadamente entre 200 y 220 cirugías por enfermedades en la mama por año, de las cuales el 80 % son oncológicas. La técnica de disección axilar dirigida permite evitar una cirugía más invasiva en el 50 % de las pacientes, lo que representa un avance significativo para las mujeres que cursan la enfermedad.